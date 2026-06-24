世界盃2026｜後備前鋒安迪布迪美亞一箭定江山 克羅地亞小勝1:0將巴拿馬踢出局

美加墨世界盃L組次輪，克羅地亞憑後備前鋒安迪布迪美亞一箭定江山，1:0小勝巴拿馬打開今屆勝利之門，而老將莫迪歷以勝利慶祝為國效力第200場的里程碑。完成兩輪後，格仔軍團以3分位居小組第3，只落後首兩位的英格蘭和加納1分，出線形勢十分緊湊。至於兩戰皆北的巴拿馬，提早一輪篤定出局。

賽前被睇好的克羅地亞上半場雖然佔得57%的控球，但只限於外圍傳球，具威脅的埋門不多。反觀，巴拿馬利用兩翼側擊於底線傳中，攻勢較對手克羅地亞更具威脅。戰至21分鐘，巴拿馬右路進攻，中場基斯甸馬天尼斯於右邊禁區窄位起腳，被格仔軍門將利華高域沒收皮球。

巴拿馬23分鐘有黃金機會，右翼衛米高梅里路再於右路底線傳中，隊友湯馬斯洛迪古斯門前頭槌一頂，門將利華高域飛身將球撲高再中門楣彈出。不過，球證判米高梅里路傳中前皮球已出底線；即使頂入亦無效。

格仔軍團要到上半場補時才出現首次中目標射門，巴杜連拿接應佩列錫的橫傳，於左邊禁區頂起腳，皮球直飛龍門左下角被巴拿馬門將撲出底線。結果雙方半場互無紀錄，以0:0返回更衣室。

後備前鋒安迪布迪美亞打開紀錄

克羅地亞半場作出兩個調動，由卡拉馬歷和安迪布迪美亞入替高華錫和彼得穆沙。格仔軍團的調動於53分鐘即見效，後備前鋒安迪布迪美亞祖接應薛史坦尼錫右路底線傳中，門前撞射入網，為球隊先開紀錄。

4分鐘後克羅地亞又有反擊機會，中場莫迪歷直線妙傳給翼鋒柏沙歷，後者單刀於左禁區起腳，巴拿馬門將及時出迎封位將球擋出，柏沙歷於窄位再補射皮球又於楣頂高出，格仔軍錯過拉開比數機會。

落後的巴拿馬於68分鐘有扳平機會，基奧雲尼拉莫斯接應右路角球門前頭槌一頂，可惜皮球貼楣底被格仔軍門將利華高域托出底線。巴拿馬之後加強攻勢，可惜仍無法攻破格仔軍大門，最終輸0:1，分組兩連敗提早篤定出局。