體壇早報｜C朗六屆有入球歷史第一人 英格蘭悶和加納 迪甘斯鬥挪威無緣督師
更新時間：07:53 2026-06-24 HKT
發佈時間：07:53 2026-06-24 HKT
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基斯坦奴朗拿度再創歷史！他今晨帶領葡萄牙於世界盃K組，面對烏茲別克梅開二度，助球隊以5：0大勝之餘，個人參戰六屆均有入球，是歷史第一人。他賽後向鏡頭高呼「我回來了」。至於L組的英格蘭面對加納的鐵桶陣吃悶棍，最終以0：0和波失分。卡尼在比賽末段有一次失機，他賽後表示「須接受不是每次都能入球」。
至於法國主帥迪甘斯因為母親去世需趕回國出席葬禮，無法在分組賽最後一場鬥挪威督師。伊朗則獲美國放寬入境限制，大軍可在比賽前兩天抵美。
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