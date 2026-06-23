Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女足｜馬澤純大熱倒灶 傑志丹妮爾膺香港足球小姐 大方表示在對手身上學到野同繼續做好自己

足球世界
更新時間：23:28 2026-06-23 HKT
發佈時間：23:28 2026-06-23 HKT

中國香港足球總會周二（23日）舉行周年晚宴暨頒獎禮，頒發男女子各級別的獎項，其中最受注目的必然是香港足球小姐的揭曉，但助仁足社完成聯賽冠軍及足總盃冠軍的隊長馬澤純大熱倒灶，由傑志中堅丹妮爾（Danielle Vos）獲得。

傑志中堅丹妮爾膺香港足球小姐。傑志FB圖
傑志中堅丹妮爾膺香港足球小姐。傑志FB圖
丹妮爾因回澳洲陪家人，因此未能親身接受奬項，但她亦有錄製短片感謝。攝影：魏國謙
丹妮爾因回澳洲陪家人，因此未能親身接受奬項，但她亦有錄製短片感謝。攝影：魏國謙
大熱倒灶的馬澤純亦大方祝賀對手，並指在丹妮爾身上亦學到不少東西。攝影：魏國謙
大熱倒灶的馬澤純亦大方祝賀對手，並指在丹妮爾身上亦學到不少東西。攝影：魏國謙

馬澤純倒灶失香港足球小姐 大方面對稱在丹妮爾身上學到不少東西

現年26歲來自荷蘭的丹妮爾司職中堅，今季為傑志上陣18場攻入8球，她因回澳洲陪家人，因此未能親身接受奬項，但她亦有錄製短片感謝：「好抱歉我回去澳洲陪伴家人，今日未能親身到場接受奬項，我好驚喜可以取得這個獎項，2年半前我因為ACL傷勢一度以為要「掛靴」，好慶幸我留在了賽場，並有幸獲此榮譽，相信未來香港女足會更加進步，聯賽亦會更加刺激。」

大熱倒灶的馬澤純亦大方祝賀對手，並指在丹妮爾身上亦學到不少東西並指：「我覺得無論結果係點，我都會做好我嘅本份，繼續帶領球隊去贏更加多嘅獎項，同埋踢更加好嘅足球，希望我哋下年可以除咗今年可以攞到兩個獎項之外，我哋下一年都可以做更加多嘅嘢俾大家睇到。」對於錯失香港足球小姐她亦表示未有太過失落並指出：「我覺得都只係一個名，唔係話我攞咗呢個獎，我就會有特別多嘅嘢，我覺得我都係記住做好我自己嘅角色，喺香港隊嘅隊長、球會嘅隊長啦，希望喺呢兩個角色入面，我會做得更加好。」

阿純雖失落香港足球小姐，但仍然有一眾隊友和仁足社主席陳祖龍的支持和擁抱安慰。攝影：魏國謙
阿純雖失落香港足球小姐，但仍然有一眾隊友和仁足社主席陳祖龍的支持和擁抱安慰。攝影：魏國謙
仁足社主席陳祖龍（左二）、仁足社營運總裁山度士（右一）。攝影：魏國謙
仁足社主席陳祖龍（左二）、仁足社營運總裁山度士（右一）。攝影：魏國謙
仁足社射手梁匡蕎以31球入球獲今季神射手。攝影：魏國謙
仁足社射手梁匡蕎以31球入球獲今季神射手。攝影：魏國謙

陳祖龍：心裏知邊個係香港足球小姐

阿純雖失落香港足球小姐，但仍然有一眾隊友和仁足社主席陳祖龍的支持和擁抱安慰，對此結果仁足社營運總裁山度士有微言，指出仁足社今季贏得雙料冠軍，更2次擊敗對手傑志：「我年我哋嘅表現大家都有目共睹，我都諗住係阿純拎，但係我哋都要接受受呢個結果。」而陳祖龍則表示：「我哋今日慶祝雙冠！我哋心入邊好清楚知道邊個係香港足球小姐，唔需要用獎項嚟證明啲咩，用成績嚟說話。」

港隊女足主帥列卡度表示陳頌文歸隊的機會大。攝影：魏國謙
港隊女足主帥列卡度表示陳頌文歸隊的機會大。攝影：魏國謙

布力般流浪港將陳頌文大機會歸隊出戰亞運

而較早前港隊女子足球亞運初選大名單亦已出爐，已移居英國並效力布力般流浪的陳頌文亦在名單中，港隊女足主帥列卡度表示她歸隊的機會大，列卡度也表示希望其他一眾外流港將可以盡快歸隊操練，他亦透露在7月開始已安排集訓和友賽，而提到8月仁足社將出戰亞冠外圍賽，列卡度亦指會與球隊溝通和留意球員狀況。

 

記者/攝影：魏國謙

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
00:36
中環內地男女出示假文件 要求轉賬港幣500億 銀行報警拉人
突發
5小時前
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
星島申訴王｜港女旺角餐廳遇硬闖半裸走光 惡男拒道歉反發難圖「郁手」
申訴熱話
5小時前
南韓總統李在明下令徹查有女消防員被迫陪酒後跳樓身亡事件。法新社
01:13
南韓女消防員被迫陪酒後跳樓亡 總統李在明震怒下令徹查
即時國際
10小時前
「蝦頭舊愛」邵子風新田直播食飯 遭光頭YouTuber拳毆致滿面血 警拘一男涉襲擊
01:00
「蝦頭舊愛」邵子風新田直播食飯 遭光頭YouTuber拳毆致滿面血 警拘一男涉襲擊
突發
7小時前
連鎖快餐店斬料加餸 $38起歎紅燒豬手／鹽焗雞 一連三日4pm起有售
連鎖快餐店斬料加餸 $38起歎紅燒豬手／鹽焗雞 一連三日4pm起有售
飲食
9小時前
邵子風遇襲｜曾被蝦頭視作丈夫 疑以患躁鬱症為由拖延婚事 公開追呂方老婆70萬寸唐紫睿隆胸
邵子風遇襲｜曾被蝦頭視作丈夫 疑以患躁鬱症為由拖延婚事 公開追呂方老婆70萬寸唐紫睿隆胸
影視圈
6小時前
連鎖快餐店長者優惠！樂悠咭／長者咭專享全日8折 堂食/外賣同步激減
連鎖快餐店長者優惠！樂悠咭／長者咭專享全日8折 堂食/外賣同步激減
飲食
13小時前
保安入學試題目流出！大學生考保安全卷僅3題 網民：最後一題難過寫PhD論文？｜Juicy叮
保安入學試題目流出！大學生考保安全卷僅3題 網民：最後一題難過寫PhD論文？｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
抽濕機水箱倒水=冇清潔！隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形
抽濕機水箱倒水=冇清潔！隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形
生活百科
9小時前