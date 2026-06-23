女足｜馬澤純大熱倒灶 傑志丹妮爾膺香港足球小姐 大方表示在對手身上學到野同繼續做好自己

中國香港足球總會周二（23日）舉行周年晚宴暨頒獎禮，頒發男女子各級別的獎項，其中最受注目的必然是香港足球小姐的揭曉，但助仁足社完成聯賽冠軍及足總盃冠軍的隊長馬澤純大熱倒灶，由傑志中堅丹妮爾（Danielle Vos）獲得。

傑志中堅丹妮爾膺香港足球小姐。傑志FB圖

丹妮爾因回澳洲陪家人，因此未能親身接受奬項，但她亦有錄製短片感謝。攝影：魏國謙

大熱倒灶的馬澤純亦大方祝賀對手，並指在丹妮爾身上亦學到不少東西。攝影：魏國謙

馬澤純倒灶失香港足球小姐 大方面對稱在丹妮爾身上學到不少東西

現年26歲來自荷蘭的丹妮爾司職中堅，今季為傑志上陣18場攻入8球，她因回澳洲陪家人，因此未能親身接受奬項，但她亦有錄製短片感謝：「好抱歉我回去澳洲陪伴家人，今日未能親身到場接受奬項，我好驚喜可以取得這個獎項，2年半前我因為ACL傷勢一度以為要「掛靴」，好慶幸我留在了賽場，並有幸獲此榮譽，相信未來香港女足會更加進步，聯賽亦會更加刺激。」

大熱倒灶的馬澤純亦大方祝賀對手，並指在丹妮爾身上亦學到不少東西並指：「我覺得無論結果係點，我都會做好我嘅本份，繼續帶領球隊去贏更加多嘅獎項，同埋踢更加好嘅足球，希望我哋下年可以除咗今年可以攞到兩個獎項之外，我哋下一年都可以做更加多嘅嘢俾大家睇到。」對於錯失香港足球小姐她亦表示未有太過失落並指出：「我覺得都只係一個名，唔係話我攞咗呢個獎，我就會有特別多嘅嘢，我覺得我都係記住做好我自己嘅角色，喺香港隊嘅隊長、球會嘅隊長啦，希望喺呢兩個角色入面，我會做得更加好。」

阿純雖失落香港足球小姐，但仍然有一眾隊友和仁足社主席陳祖龍的支持和擁抱安慰。攝影：魏國謙

仁足社主席陳祖龍（左二）、仁足社營運總裁山度士（右一）。攝影：魏國謙

仁足社射手梁匡蕎以31球入球獲今季神射手。攝影：魏國謙

陳祖龍：心裏知邊個係香港足球小姐

阿純雖失落香港足球小姐，但仍然有一眾隊友和仁足社主席陳祖龍的支持和擁抱安慰，對此結果仁足社營運總裁山度士有微言，指出仁足社今季贏得雙料冠軍，更2次擊敗對手傑志：「我年我哋嘅表現大家都有目共睹，我都諗住係阿純拎，但係我哋都要接受受呢個結果。」而陳祖龍則表示：「我哋今日慶祝雙冠！我哋心入邊好清楚知道邊個係香港足球小姐，唔需要用獎項嚟證明啲咩，用成績嚟說話。」

港隊女足主帥列卡度表示陳頌文歸隊的機會大。攝影：魏國謙

布力般流浪港將陳頌文大機會歸隊出戰亞運

而較早前港隊女子足球亞運初選大名單亦已出爐，已移居英國並效力布力般流浪的陳頌文亦在名單中，港隊女足主帥列卡度表示她歸隊的機會大，列卡度也表示希望其他一眾外流港將可以盡快歸隊操練，他亦透露在7月開始已安排集訓和友賽，而提到8月仁足社將出戰亞冠外圍賽，列卡度亦指會與球隊溝通和留意球員狀況。

記者/攝影：魏國謙