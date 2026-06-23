英超│曼聯拒絕追價斟馬迪奧斯費南迪斯 堅持精明轉會原則

曼聯的轉會新聞最近轉趨平靜，最新的報導指就算熱刺和皇家馬德里都加入戰團，他們仍無意追價斟介主場中場目標馬迪奧斯費南迪斯(Mateus Fernandes)，認為韋斯咸要求的8,000萬鎊轉會費過高。消息指紅魔高層堅持股東之一拉克特利夫爵士入主後的精明轉會原則，不會以過高溢價簽人。

曼聯拒絕追價斟馬迪奧斯費南迪斯 。路透社

拒絕高價追M費

馬迪奧斯費南迪斯是曼聯重組中場線的主要目標人物，早已表示有興趣。然而熱刺、皇家馬德里和巴黎聖日耳門都加入戰團，當中更傳出前者已和其經理人團隊就個人條款達成一致，這支倫敦球會亦願意給予高額轉會費，紅魔就由領先變成落後。

已徹底擺脫高價追人陋習

英國媒體《The Athletic UK》周一報導，紅魔就算面對多個競爭對手也好，仍拒絕追價斟介，皆因他們認為韋斯咸的叫價8,000萬鎊過高，不願意接受這個價錢。事實上紅魔自拉克特利夫爵士入主後，徹底擺脫以高價追人的陋習，改為精明轉會的原則，只會在合理價簽下目標，拒絕以提出高溢價。

曼聯認為韋斯咸要求的8,000萬鎊轉會費過高。路透社