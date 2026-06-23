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世界盃2026｜葡萄牙生死戰官方社媒呼籲團結 海報離奇「飛走」C朗引熱議

足球世界
更新時間：17:37 2026-06-23 HKT
發佈時間：17:37 2026-06-23 HKT

葡萄牙將於香港時間明日凌晨1時迎戰烏茲別克，迎來關乎出線形勢的關鍵一戰。然而大戰前夕，葡萄牙官方社交媒體發布的一張賽日預告海報卻引發熱議。官方配文寫上「團結一致，為了葡萄牙（Juntos. Por Portugal.）」，但眼利的網民卻發現，當家球星C朗竟然離奇在海報中「失蹤」。

葡軍首輪分組賽爆冷被剛果民主共和國逼和1:1，今仗面對同組實力最弱的烏茲別克絕對不容有失，否則末輪硬撼哥倫比亞將喪失出線主動權。球隊「老大哥」C朗上仗狀態平平，正選席位是否穩固已成焦點。更令人擔憂的是葡軍目前的內部氣氛，不少C朗的狂熱球迷近日在社交媒體瘋狂「洗版」攻擊其他葡萄牙國腳，強烈要求他們「交波畀C朗」，令球隊備受沉重的輿論壓力。

正值風口浪尖，葡萄牙官方X帳號發布的這張賽前海報，主視覺僅選用了祖奧菲歷斯（João Félix）、域天拿（Vitinha）、連拿度維加（Renato Veiga）及達洛治（Diogo Dalot）4位球員，並配文「團結一致」的字眼，令大家浮想聯翩，不知葡萄牙官方社媒的表達意欲何為。

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