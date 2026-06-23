世界盃2026預告｜神鋒齊起孖壓力落C朗身上 葡軍誓挫烏茲別克 英格蘭惡鬥加納求連捷

世界盃分組賽激戰連場，「死亡之組」I組固然鬥得難分難解，早前美斯、麥巴比和夏蘭特三位神鋒更齊齊「起孖」盡顯身價。明日焦點賽事同樣精彩，上仗失分的葡萄牙將由C朗領軍大戰烏茲別克，力爭打開勝利之門；「三獅軍團」英格蘭則會迎戰加納。明早更有兩場免費直播的賽事，分別為巴拿馬對克羅地亞，以及哥倫比亞硬撼剛果民主共和國，球迷不容錯過。

葡萄牙 vs 烏茲別克 （Now 616/618 凌晨01:00直播）

葡萄牙首輪爆冷被剛果民主共和國逼和1:1，全場雖有高達75%控球率及783次傳球，但進攻淪為「老鼠拉龜」，僅得7次射門1次中框，效率極低。目前K組哥倫比亞以3分領跑，葡軍若今仗面對同組實力最弱的烏茲別克仍未能打開勝利之門，末輪硬撼哥倫比亞將喪失出線主動權。

隨著美斯、麥巴比及夏蘭特在次輪分組賽紛紛梅開二度，壓力全數落在C朗身上。這位41歲老將已連續10場大賽陷入「入球荒」，若不計12碼更是13場交白卷。歲月催人，C朗現時在陣中已轉型為柱躉式中鋒，跑動及突破能力大減，主要依賴搶點及頭槌攻門。更令人擔憂的是葡軍的內部氣氛，不少C朗狂熱球迷在社交媒體瘋狂攻擊其他葡萄牙國腳，要求他們「交波畀C朗」，這種輿論壓力對球隊爭勝百害而無一利。

英格蘭 vs 加納（Now 616/618 凌晨04:00直播）

「三獅軍團」英格蘭上仗以4:2擊退克羅地亞，盡顯爭標分子本色。球隊多次透過後場精準快速的傳球撕破對手逼搶網，反擊極具威脅，全場在對方禁區內錄得20次射門，進攻質素極高。主帥杜曹（Thomas Tuchel）向來擅踢盃賽，為球隊注入現代化戰術，配合哈利卡尼（Harry Kane）穩定的傳射輸出，以及狀態回勇的比寧咸（Jude Bellingham），陣容實力超班。

不過，英軍今仗面對世界排名73位、全組最低的加納，對手在實力懸殊下或將會全面退守。加納上仗雖然以1:0險勝巴拿馬，但全場被這支名不經傳的對手壓制，被射門11次兼在禁區內被觸球19次。加納球員雖有不俗的個人能力，但整體戰術紀律欠佳，面對級數遠勝一籌的英格蘭，防線將風聲鶴唳。英軍今仗的最大考驗，將是如何有效「破密集」撕破加納的鐵桶陣。

巴拿馬 vs 克羅地亞 （Viu99 早上07:00免費直播）

「格仔軍團」克羅地亞首戰雖然以2:4不敵小組最強的英格蘭，但雙方合演了首輪分組賽最精彩的一役，克軍在攻守兩端均有亮眼發揮。然而，球隊陣容老化的問題依然存在，中場攔截力及進攻活力均有所下滑，40歲老將莫迪歷（Luka Modric）的體能與發揮，將決定球隊的命運。至於首戰失利的巴拿馬，門前把握力疲弱的問題表露無遺，今仗面對防守具一定質素的克羅地亞，要爭取入球將面臨極大挑戰。

哥倫比亞 vs 剛果民主共和國 （Viu99 早上10:00免費直播）

剛果民主共和國上仗面對奪標熱門葡萄牙展現出極強韌性，全場將對手的射門次數限制在7次，預期入球值（xG）更低見0.65，最終成功逼和1:1，足以證明其防守組織極為嚴密。另一邊廂，哥倫比亞上仗擊敗烏茲別克，進攻端未受太大考驗，但後防卻略顯大意，被對手屢次打反擊錄得8次射門並失掉1球。哥倫比亞今仗除了要面對剛果更嚴密的防線外，對手極具威脅的反擊速度，隨時成為哥軍後防的心腹大患。

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世界盃2026，Viu TV 免費播放25場比賽時間表。

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世界盃分組賽開波時間

世界盃淘汰賽階段開波時間

今屆世界盃的參賽隊伍增至48支球隊，共分12組（A組至L組），每組由4支球隊爭奪出線席位。每個小組成績最好的頭兩支球隊，可直接晉身32強；而綜合計算成績最好的小組第3名球隊（共8支），亦可獲得出線資格。來到32強，開波時間繼續「無定向」，基本上由凌晨12時至上午11時都有比賽展開。