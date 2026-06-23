世界盃2026│加納巫師再發功 稱阻止哈利卡尼今晚為英格蘭上陣 14世盃曾令C朗受傷

美加墨世界盃分組次輪最後2組比賽，將於香港時間今晚深夜至明早上演，包括L組英格蘭對加納。過往聲稱曾在2014世界盃令葡萄牙巨星C朗拿度受傷的著名加納巫師邦薩姆，如今再度發功，將目標轉向英格蘭射手兼隊隊長哈里卡尼，阻止他今仗上陣鬥加納。(Now616、618台周三凌晨4:00直播)

英格蘭對加納爭取提早出線

英格蘭在L組首輪擊敗克羅地亞，加納亦憑補時階段的絕殺入球1:0贏巴拿馬。加納今場挑戰英軍，巫師邦薩姆表示他正為球隊發功，他接受《每日星報》採訪時表示：「我正在對哈利卡尼做一些事情。此前我已經證明過自己的能力，所以我知道該怎麼做才能限制他。我因自己的預測而聞名，我並不是希望他遭遇嚴重傷病，只是希望他在面對我的國家時受到一定影響。我會做好自己的事情，幫助加納。」

巫師指會阻止卡尼上陣鬥加納

邦薩姆曾聲稱自己在2014件世界盃期間，令到C朗受膝傷困擾。當年葡軍與加納同組，C朗在該屆世盃前的13至14球季大熟大勇，全季各賽為當時效力的皇家馬德里攻入51球，可是季尾突然拉傷肌肉。其後他在世盃受傷患困擾表現平平，3場分組賽悉數上陣並取得1入球1助攻也好，球隊仍在分組賽出局。