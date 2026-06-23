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世界盃2026‧有片｜挪威「維京划船」熱爆全球佔領時代廣場 夏蘭特奧迪加特帶頭 萬人慶祝極震撼

足球世界
更新時間：14:44 2026-06-23 HKT
發佈時間：14:44 2026-06-23 HKT

挪威今日於世界盃分組賽以3:2驚險擊敗塞內加爾，提前鎖定32強席位！完場後一眾挪威國腳齊齊坐在草地上，與看台球迷互動，做出標誌性的「維京划船」（Viking row）慶祝動作，將現場氣氛推向高潮。

奧迪加特帶頭打節拍 場面震撼

挪威自1998年以來首次重返世盃決賽週，球迷自然興奮莫名。連日來，大批身穿紅衫的挪威球迷已將這項「維京划船」傳統發揚光大，無論在球場、扶手電梯、地鐵，甚至遠至紐約時代廣場，都能見到他們「划船」的身影。

 

 

挪威強勢鎖定32強名額，梅開二度的贏波功臣夏蘭特（Erling Haaland）與隊長奧迪加特（Martin Odegaard）自然心情大好，賽後帶領大軍走到球迷區前準備「划船」。全隊隨即排成猶如一艘「維京長船」的陣型，由奧迪加特帶頭打起節拍，眾人整齊劃一地做出划船動作，氣勢磅礡十分震撼，

慶祝動作熱爆全球 球員大讚「有魔法」

這股「維京」熱潮更席捲全球。遠在挪威的球迷亦隔空加入慶祝，將世界各地的挪威躉連繫在一起。中場貝治（Patrick Berg）坦言，最初沒想過這個動作會如此受歡迎：「起初大家都有點懷疑，這到底會成為經典，還是曇花一現？但現在它已成為我們世盃之旅的重要印記。」

貝治續指：「看到大家在紐約也這樣做，感覺真的很美妙。其實我們出發踢世盃前，奧斯陸的球迷就已經開始這樣做，現在更是全世界都知道了。我深深感受到我們與球迷共同創造的能量，這對球隊至關重要。」前鋒索洛夫（Alexander Sorloth）賽後亦難掩興奮，笑言：「這真的超級好玩！比我想像中還要有趣得多。當你聽到全場一起帶動的那種聲勢，感覺簡直是有魔法一樣不可思議。」

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