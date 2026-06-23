世界盃2026‧有片｜挪威「維京划船」熱爆全球佔領時代廣場 夏蘭特奧迪加特帶頭 萬人慶祝極震撼

挪威今日於世界盃分組賽以3:2驚險擊敗塞內加爾，提前鎖定32強席位！完場後一眾挪威國腳齊齊坐在草地上，與看台球迷互動，做出標誌性的「維京划船」（Viking row）慶祝動作，將現場氣氛推向高潮。

Norway team doing the rowing celebration with Haaland in front after qualifying 😭😭😭 pic.twitter.com/V0bD4814PM — 17 (@DxBruyneSZN) June 23, 2026

奧迪加特帶頭打節拍 場面震撼

挪威自1998年以來首次重返世盃決賽週，球迷自然興奮莫名。連日來，大批身穿紅衫的挪威球迷已將這項「維京划船」傳統發揚光大，無論在球場、扶手電梯、地鐵，甚至遠至紐約時代廣場，都能見到他們「划船」的身影。

All of Norway has taken over Times Square pic.twitter.com/0pEHrEeFbE — Barstool Sports (@barstoolsports) June 22, 2026

Imagine you’re on your morning commute in NYC and you meet the Viking Row head on pic.twitter.com/GVNUlMaEF3 — Barstool Sports (@barstoolsports) June 22, 2026

Norway fans are doing a “Viking Row” up the escalator at Boston’s South Station before heading to the World Cup



Adding this to the list of things I’ve never seen before and probably never will again pic.twitter.com/j8NvltOvfk — Jeremy Siegel (@jersiegel) June 16, 2026

挪威強勢鎖定32強名額，梅開二度的贏波功臣夏蘭特（Erling Haaland）與隊長奧迪加特（Martin Odegaard）自然心情大好，賽後帶領大軍走到球迷區前準備「划船」。全隊隨即排成猶如一艘「維京長船」的陣型，由奧迪加特帶頭打起節拍，眾人整齊劃一地做出划船動作，氣勢磅礡十分震撼，

慶祝動作熱爆全球 球員大讚「有魔法」

這股「維京」熱潮更席捲全球。遠在挪威的球迷亦隔空加入慶祝，將世界各地的挪威躉連繫在一起。中場貝治（Patrick Berg）坦言，最初沒想過這個動作會如此受歡迎：「起初大家都有點懷疑，這到底會成為經典，還是曇花一現？但現在它已成為我們世盃之旅的重要印記。」

🚨 WATCH: Viking Row at MetLife Stadium during Norway vs Senegal looks absolutely incredible. 🇳🇴🔥 pic.twitter.com/oqU28vOIOP — Sports on Predict (@predictdotsport) June 23, 2026

貝治續指：「看到大家在紐約也這樣做，感覺真的很美妙。其實我們出發踢世盃前，奧斯陸的球迷就已經開始這樣做，現在更是全世界都知道了。我深深感受到我們與球迷共同創造的能量，這對球隊至關重要。」前鋒索洛夫（Alexander Sorloth）賽後亦難掩興奮，笑言：「這真的超級好玩！比我想像中還要有趣得多。當你聽到全場一起帶動的那種聲勢，感覺簡直是有魔法一樣不可思議。」