世界盃2026│馬天尼斯讚C朗最強係拉開空間 直指「係葡萄牙戰術的最後拼圖」!

首輪失分的葡萄牙，香港時間今晚深夜1時再度出場，在K組次輪對烏茲別克。該隊隊長C朗拿度繼續成為焦點，教練馬天尼斯表示作為一支主攻型球隊，需要一位能夠拉開空間的球員，前者在這方面正是最強。他更指C朗正是葡軍戰術中最後一塊拼圖，作用無人可以替代。(Now616、618冶周三凌晨1:00直播)

馬天尼斯指C朗係最後拼圖

葡萄牙在K組首輪僅1:1賽和剛果民主共和國，全場25次觸球的隊長C朗拿度成為眾矢之的，不少聲音批評他老態龍鐘態退位讓賢，但亦有支持者力撐他，最後在互聯網掀起風波。今場葡軍面對世盃新丁烏茲別克，教練馬天尼斯賽前肯定C朗的價值：「我們是一支想要控球，以及快速奪回球權的球隊。當我們控球時，需要很強的個性，知道如何進入對方禁區。我們要一名能拉開空間的球員，C朗在這方面是最強的，數據說明了這一點。他的跑動、拉開空間，本質上是我們戰術中的最後一塊拼圖。」

葡萄牙球迷對C朗的歌頌。法新社

馬天尼斯指C朗係最後拼圖。美聯社

馬天尼斯指C朗係最後拼圖。路透社

網民認為C朗無可能拉出空間

馬天尼斯還指C朗是一名非常有經驗的球員，還是很好的榜樣，向隊友展示了如何保持專注，今仗大家會由開場第一分鐘開始，踢出精采的表現。然而網民對其說法並不賣帳，指C朗跑動少無能力拉開空間；有人更笑言出C朗葡軍等如踢少一個，空間肯定多。