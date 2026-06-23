Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│馬天尼斯讚C朗最強係拉開空間 直指「係葡萄牙戰術的最後拼圖」!

足球世界
更新時間：13:13 2026-06-23 HKT
發佈時間：13:13 2026-06-23 HKT

首輪失分的葡萄牙，香港時間今晚深夜1時再度出場，在K組次輪對烏茲別克。該隊隊長C朗拿度繼續成為焦點，教練馬天尼斯表示作為一支主攻型球隊，需要一位能夠拉開空間的球員，前者在這方面正是最強。他更指C朗正是葡軍戰術中最後一塊拼圖，作用無人可以替代。(Now616、618冶周三凌晨1:00直播)

馬天尼斯指C朗係最後拼圖

葡萄牙在K組首輪僅1:1賽和剛果民主共和國，全場25次觸球的隊長C朗拿度成為眾矢之的，不少聲音批評他老態龍鐘態退位讓賢，但亦有支持者力撐他，最後在互聯網掀起風波。今場葡軍面對世盃新丁烏茲別克，教練馬天尼斯賽前肯定C朗的價值：「我們是一支想要控球，以及快速奪回球權的球隊。當我們控球時，需要很強的個性，知道如何進入對方禁區。我們要一名能拉開空間的球員，C朗在這方面是最強的，數據說明了這一點。他的跑動、拉開空間，本質上是我們戰術中的最後一塊拼圖。」

葡萄牙球迷對C朗的歌頌。法新社
葡萄牙球迷對C朗的歌頌。法新社
馬天尼斯指C朗係最後拼圖。美聯社
馬天尼斯指C朗係最後拼圖。美聯社
馬天尼斯指C朗係最後拼圖。路透社
馬天尼斯指C朗係最後拼圖。路透社

網民認為C朗無可能拉出空間

馬天尼斯還指C朗是一名非常有經驗的球員，還是很好的榜樣，向隊友展示了如何保持專注，今仗大家會由開場第一分鐘開始，踢出精采的表現。然而網民對其說法並不賣帳，指C朗跑動少無能力拉開空間；有人更笑言出C朗葡軍等如踢少一個，空間肯定多。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
18小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-22 09:58 HKT
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
即時娛樂
5小時前
有人以營帳等長時間佔用黃石營地多個營位 漁護署今派員清理。漁護署fb
西貢黃石營地｜有人以營帳等長時間佔用多個營位 漁護署今派員清理
社會
17小時前
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
即時國際
2小時前
迪卡儂$199防曬外套用家讚「非常滿意」！涼感透氣/UPF50+阻擋紫外線 官方揭秘：關鍵不在布料
迪卡儂$199防曬外套用家讚「非常滿意」！涼感透氣/UPF50+阻擋紫外線 官方揭秘：關鍵不在布料
時尚購物
19小時前
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
影視圈
18小時前
國足「希望之星」︱14歲張皓燁被毆至骨折 湘超成人隊蓄意踢下陰遭暫停活動
國足「希望之星」︱14歲張皓燁被毆至骨折 湘超成人隊蓄意踢下陰遭暫停活動
即時中國
16小時前
大棋盤︱宏福苑獨立委員會不擴權 黃碧嬌未「甩難」？報告公布時機考功夫
大棋盤︱宏福苑獨立委員會不擴權 黃碧嬌未「甩難」？報告公布時機考功夫
政情
6小時前
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
影視圈
4小時前