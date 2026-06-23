西甲│艾華利斯表示想離開馬體會 同球會傾過係最佳選擇 有望回歸英超投阿仙奴

阿根廷前鋒祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)對陣奧地利後，接受媒體訪問談及個人前途問題，他矢言與所屬的馬德里體育會傾談後，直言自己想離隊去實現夢想，並指轉會對各方都是最佳選擇。這名26歲鋒將如果真的離開，最大機會重返英超加盟阿仙奴，亦有望轉戰兩屆歐聯盟主巴黎聖日耳門。

艾華利斯大機會重返英超加盟阿仙奴。路透社

艾華利斯指離隊對所有人都是最佳選擇

祖利安艾華利斯周五為阿根廷後備出場，協助球隊在J組次輪2:0擊敗阿爾及利亞。他在賽後被記者問到個人前途時，首次表示想離開馬德里體育會：「我和馬體會需要洽談的人士交談過，為了實現自己的夢想，對所有人最好的方法就是離隊。」此子續指自己正在參加世界盃，所以並非合適的時間談論去向，只是不想隱藏個人的想法，才公開交代。

阿根廷前鋒祖利安艾華利斯有機會重返英超加盟阿仙奴，轉戰兩屆歐聯盟主巴黎聖日耳門。路透社

有望投阿仙奴與曼城打對台

這名26歲鋒將於2024年夏天以8150萬鎊，由曼城加盟馬體會，106次為後者上陣取得49球17助攻，成為其他歐洲豪門的臘物。早前馬體會的同市死敵皇家馬德里曾出價1億5000萬歐羅求購，惟被拒絕，加上球會亦曾諷刺巴塞隆拿，預計兩隊不會是其下一個落腳地。艾華利斯最有機會重返英超，加盟新科英超冠軍阿仙奴，與舊會藍月打對台。而兩屆歐聯盟主聖日耳門亦對他有興趣，亦有機會出手。