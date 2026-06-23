世界盃2026│美斯發威全靠阿根廷最強後盾 麥阿里士打：讓他無需在防守浪費體力﹗

美斯在今屆世界盃大發神威，首輪大演帽子戲法後，周一(22日)分組次輪亦梅開二度，2場入5球。這名38歲老將越老越可愛，全因身後有最強後盾，阿根廷中場阿歷斯麥阿里士打(Alexis Mac Allister)表示他們的任務就是令美斯踢得舒服，特別是防守時無需浪費體力，保留最大能量。

「442」戰利圍繞美斯

阿根廷今場踢「442」陣式，美斯的前線拍檔拿達路馬天尼斯不停走位拉扯，防守時亦會作出第一道防線逼搶，當他用完體力就在65分鐘出場，換上祖利安艾華利斯繼續相同的踢法。而中後場就組成兩條4人戰線，全場保持陣型，目的就是整仗對位抗衡奧地利，讓美斯無需參與防守。

麥阿里士打：我們要令他踢得舒服

結果38歲的美斯不用參與防守下，保留體力組織和進攻，最終梅開二度成為贏波功臣。中場麥阿里士打矢言球隊的戰術佈置就是圍繞美斯讓他發揮威力：「我們知道如何在戰術和防守上，幫助美斯感到舒適，讓他在不必消耗體力的情節上節省能量。我們試圖打造一支讓他感到舒適、能夠拿到球權的球隊。」不過麥阿里士打指美斯本身有時都會自行選擇投入防守，會在前場逼搶。