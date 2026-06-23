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世界盃2026｜連場起孖領挪威晉級 夏蘭特破紀錄笑言：「唔知做緊咩就入到波」

足球世界
更新時間：12:00 2026-06-23 HKT
發佈時間：12:00 2026-06-23 HKT

挪威「神鋒」夏蘭特（Erling Haaland）延續火熱狀態！在今日（22日）世界盃I組次輪賽事，挪威以3:2力克塞內加爾，夏蘭特憑藉下半場大發神威「梅開二度」，助球隊兩戰全勝，提早鎖定32強淘汰賽席位。這位曼城射手首次出戰世盃即連續兩場起孖，並蟬聯賽事最佳球員（MVP），賽後他難掩喜悅，笑言入波就是自己的專長：「有時唔知自己做緊咩，就係入到波。」

連場起孖破隊史紀錄 睇齊哈利簡尼

繼首場對伊拉克的「地標戰」攻入兩球後，夏蘭特今仗面對塞內加爾再度梅開二度。累積4個世盃入球的他，已超越名宿列達爾（Kjetil Rekdal），躍升為挪威隊史世盃神射手。同時，他亦成為近50年來，繼2018年的英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）後，第二位在生涯首兩場世盃賽事均能攻入兩球的球員。

夏蘭特在國家隊的表現一直火熱，翻看數據，他在過去12場國家隊比賽狂轟24球，且每場均有進帳，生涯58次為國披甲已累積53球。目前他在神射手榜以4球並列次席，僅落後阿根廷球王美斯一球，與法國球星麥巴比看齊。其實在今仗上半場補時階段，夏蘭特曾把握對方門將玩火失誤起腳，可惜中柱彈出，否則有機會大演帽子戲法。

夏蘭特（左）原本有機會在上半場就取得入波，可惜中柱。路透社
夏蘭特（左）原本有機會在上半場就取得入波，可惜中柱。路透社

笑言入波是專長：「有時唔知自己做緊咩，就係入到波」

當賽後被傳媒問到為何總能在各項大賽的初登場便瘋狂入波時，夏蘭特忍不住笑言：「入波是我的專長，我真的很擅長取得入球，但也相當幸運。我有時也不太清楚自己在做甚麼，反正皮球就是入網了。」他續指：「這又是一個奇妙的夜晚，我感到超級自豪。自從首次為挪威上陣以來，我一直很享受為國效力，世界盃的舞台真的很棒！」

夏蘭特笑言入波是專長。新華社
夏蘭特笑言入波是專長。新華社
夏蘭特笑言入波是專長。路透社
夏蘭特笑言入波是專長。路透社
夏蘭特笑言入波是專長。路透社
夏蘭特笑言入波是專長。路透社
夏蘭特笑言入波是專長。路透社
夏蘭特笑言入波是專長。路透社

進攻效率冠絕世盃 談爭標呼籲「實際啲」

在夏蘭特帶領下，挪威展現出極高的進攻效率。據足球數據機構Opta統計，挪威頭兩輪分組賽合共只起腳25次便攻入7球，平均不到4次射門就能轉化為1個入球；其每腳射門的平均預期入球值（xG）高達0.18，在已完成兩輪賽事的球隊中高踞榜首。

挪威闊別世盃決賽週28年，今屆一擊即中殺入淘汰賽。當被傳媒問到這屆賽事會否屬於他與挪威、甚至有沒有機會捧走大力神盃時，夏蘭特保持一貫的幽默感，笑言：「能夠晉級淘汰賽已經是一項了不起的成就，至於贏得世界盃？我們還是實際一點啦。」

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