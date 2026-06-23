世界盃2026│法國三叉戟上力包辦3球 迪比利破世盃入球荒 奧利斯30次助攻破紀錄

法國三叉戟基利安麥巴比(Kylian Mbappe)、奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)和米高奧利斯(Michael Olise)，被視為今屆美加墨世界盃最強攻擊組合，3人在周一(22日)分組次輪上力，分別錄得入球和助攻包辦3個入球，合力率隊以3:0大勝伊拉克。麥巴比破多個紀錄之餘，迪比利亦打破世盃入球荒，奧利斯添加2次助攻後，全季各項球會和國家隊比賽合共取得30次助攻，創下歷史。

三叉戟一手一腳包辦3個入球

今場法國3個入球由三叉戟一手一腳包辦，首球奧利斯妙傳麥巴比射入；第2球就輪到迪比利為麥巴比效勞；第3球奧利斯助攻迪比利破網，彼此合作威力盡現。應屆金球獎得主迪比利亦憑這個入球，打破個人在世界盃和國際大賽的入球荒，他之前參加過19場世盃和歐洲國家盃比賽都夥粒無收。

迪比利破大賽入球荒 奧利斯30次助攻

而奧利斯添加2個助攻後，今季為法國和拜仁慕尼黑在各項比賽合共送出30次助攻，成為歷來首位單季錄得此助攻次數的五大聯賽球員。隊長麥巴比亦一口氣打破多項紀錄，包括個人於世盃累積16球，追平德國名將高路斯的入球數字，成世盃史上次席射手。