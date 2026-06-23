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世界盃2026│美斯、麥巴比、夏蘭特同日出場又鬥入波 起孖成標配 金靴大激鬥

足球世界
更新時間：10:47 2026-06-23 HKT
發佈時間：10:47 2026-06-23 HKT

3大神鋒上周在美加墨世盃同日亮相，基利安麥巴比(Kylian Mbappe)和艾寧夏蘭特(Erling Haaland)梅開二度，美斯(Lionel Messi)更威大演帽子戲法。他們周一(22日)再次攜手出場又鬥入波，結果一起收錄2個入球，起孖恍似成為3人的標配，前英格蘭中堅里奧費迪南以「又一天」來形容。同時因為3人的緣故，今屆世盃金靴獎勢鬥燦爛。

3人同日出場又鬥入波

因為賽程編配安排，麥巴比、夏蘭特和美斯在分組頭兩輪都會在同一日亮相。同被編入I組的麥巴比和夏蘭特，上周首輪齊齊梅開二度，分別率法國及挪威旗開得勝；J組的美斯更加大演帽子戲法，領阿根廷大勝阿爾及利亞。到周一分組次輪，3人又鬥入波，彼此同樣收錄2個入球，並分別領軍贏波，一起以2輪全勝的姿態提早出線。

美斯5球暫時領先射手榜

完成兩輪，美斯累積5球，麥巴比和夏蘭特就4球，里奧費迪南在社交媒體「慨嘆」：「又一天，美斯入球x2，麥巴比入球x2，夏蘭特入球x2，而且還在繼續！！！金靴爭之爭燃起來。」事實上美斯在射手榜暫時領先，麥巴比及夏蘭特緊隨其後，加拿大的約拿芬大衛和德國後備王丹尼斯烏達夫就以3球並列，而累積2球就共有18人。

世界盃射手榜(截至22/06)

排名    球員(國家)    入球
1    美斯(阿根廷)    5球
2    基利安麥巴比(法國)    4球
2    艾寧夏蘭特(挪威)    4球
4    約拿芬大衛(加拿大)    3球
4    丹尼斯烏達夫(德國)    3球

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