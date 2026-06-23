世界盃2026｜夏蘭特連續2場梅開2度 挪威3:2險勝塞內加爾鎖定晉級

世界盃I組挪威第二輪對上塞內加爾，今戰驘波將直接鎖定出線資格，「魔人」夏蘭特今場亦大演射手本色，交出連續第2場的梅開二度下，助力「維京海盜」3:2擊敗塞內加爾，2戰2勝提前鎖定出線。

高列巴利送大禮致失首球。AFP

收到大禮的柏達臣亦把握機會冷靜燙射為挪威先開記錄。AFP

夏蘭特再梅開二度 挪威2連勝闖淘汰賽

挪威今場入球較慢，多次有失誤掉失球權，到38分鐘挪威有快攻機會，奧迪加特接應夏蘭特傳球，心胸控定後施射，但被門將撲出，直至43分鐘塞內加爾發生致命失誤，奧迪加特直傳被高列巴利攔截，但在回傳時竟將皮球直接傳給挪威的馬古斯柏達臣，收到大禮的柏達臣亦把握機會冷靜燙射為挪威先開記錄，補時階段夏蘭特亦有2次大機會，但都無法把握機會拉開比數返回更衣室。

夏蘭特連續2場梅開2度。AFP

夏蘭特連續12場代表國家隊工入24球。AFP

易邊後挪威開始進入狀態，僅開波2分鐘就由奧迪加特領軍快攻，夏蘭特接應精妙直傳後起腳破網，將比數拉開成2:0，塞內加爾亦有不少機會，52分鐘尼高拉斯積遜接應傳中頭槌攻門，但被挪威門將沒收，但僅過1分鐘塞內加爾亦有斬獲，由伊斯美拿沙亞在混戰中殺入禁區撞射破網追成1:2，但差距收窄僅維持5分鐘，「維京海盜」再有夏蘭特接應柏德列貝治傳中撞入3:1。

尾段挪威開始將防線收後，塞內加爾把握機會猛攻。AFP

伊斯美拿沙亞梅開二度，一度為比賽留下懸念。AFP

挪威3:2險勝塞內加爾鎖定晉級。AFP

其後挪威開始將防線收後，塞內加爾把握機會猛攻補時階段塞內加爾禁區外傳中，沙迪奧文尼接應再橫傳身旁的伊斯美拿沙亞施射破網追成2:3，為比賽留下懸念，到尾段再有伊斯美拿沙亞接應角球，壓過夏蘭特可惜頂高，最終挪威有驚無險以3:2險勝塞內加爾，提早鎖定晉級資格，最後一輪將會對法國爭首名出線。