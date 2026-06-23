世界盃2026│麥巴比第100場國際賽梅開二度 世盃累積16球追到高路斯

法國天王基利安麥巴比(Kylian Mbappe)繼首輪梅開二度後，周一(22日)美加墨世界盃I組次輪又起孖，率法國3:0大勝伊拉克。而今仗是麥巴比第100場國際賽，入2球後個人在世盃累積16球，追平德國名將高路斯的數字成世盃史上次席射手。同時他第6次於世盃梅開二度，成為歷史第一人。

第100場國際賽起孖夠威風

第100次為法國披甲的麥巴比，今仗僅花了14分鐘就取得個人在今屆世界盃第3個入球。比賽之後因為大雨和雷暴而暫停2小時，但沒有淋濕此子火熱的腳風，他在賽事重開後9分鐘再入一球，連續2場梅開二度，並帶領法國3球淨勝伊拉克，小組兩戰全勝提早出線。

世盃累積16球追平高路斯

這名27歲鋒將在百場里程碑威風八面，收累個人第16個世界盃入球，追平高路斯的數字成世盃歷來入球第2多的球員，只是美斯同日亦起孖，仍差後者2球。而他3次參加決賽周有6次在單場入2球或以上，成為賽事史上起孖最多的球員，改寫歷史。

做到「百」分「百」完美

麥巴比在這100場國際賽中，合共收錄60球，還有40次助攻，剛好參與100個入球，做到「百」分「百」完美。