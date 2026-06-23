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世界盃2026│阿根廷32強或遇西班牙 美斯唔怕：我地狀態很好﹗

足球世界
更新時間：09:28 2026-06-23 HKT
發佈時間：09:28 2026-06-23 HKT

阿根廷於周一(22日)美加墨世界盃J組次輪，2:0擊敗奧地利，小組兩戰全勝提早出線，並大有機會以首名晉級。如果他們真的成為J組冠軍，32強就會對H組次名，有機會面對另一強隊西班牙，在西班牙生活過21年的阿根廷隊長美斯矢言不介意遇到狂牛，並指球隊狀態很好不會害怕。

阿根廷勢以J組首名晉級

憑美斯的2個入球淨勝奧地利後，阿根廷兩戰全勝排J組榜首，提早一輪取得出線資格。他們於尾輪將會對同組實力最弱的約旦，就算輪換收起美斯等主將也好，亦大有機會再贏一場全勝晉級，成為小組冠軍。根據淘汰賽賽程表，J組和H組首次名將會交叉相遇，西班牙目前以4分在H組排榜首，領先烏拉圭及佛得角2分，他們尾輪鬥小組實力最強的烏拉圭，未必可以贏波，隨時以次名過關。

美斯不怕對西班牙

如果狂牛成H組次名，大有機會遇上J組冠軍阿根廷。曾在巴塞隆拿效力及生活了21年的阿根廷隊長美斯，表示會隨遇而安：「該碰頭的時候就會碰上，在必要時要對他們的話，就會去面對。無論對手是誰，我們每場比賽都在競爭。」這名38歲老將還指球隊正在勇態：「西班牙是奪冠熱門之一，有重要的球員，但我們的狀態也很好。」

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