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世界盃2026│前巴西國腳指拉芬夏陷嚴重經濟危機 今夏急切離開巴塞轉投希拉爾「翻身」

足球世界
更新時間：17:32 2026-06-22 HKT
發佈時間：17:32 2026-06-22 HKT

巴西鋒將拉芬夏比洛尼(Raphinha)突然成為新聞主角，首先因為拉傷大腿肌肉不排除提早終止世界盃之旅，還被2002世盃巴西冠軍成員雲比達(Vampeta)爆料指陷入嚴重經濟和家庭危機，今夏急切離開巴塞隆拿，欲轉投沙特阿拉伯豪門希拉爾，賺取豐厚薪金「翻身」。然而拉芬夏的親戚隨即出來反駁，斥雲比達造謠。

拉芬夏先拉傷大腿腿筋

拉芬夏比洛尼在世盃次輪贏海地時受傷，經檢查後證實拉傷大腿腿筋，據報其效力的巴塞隆拿認為他無法在今屆世盃餘下比賽上陣，但最新消息指他將接受高強度的針對性治療，希望趕及在淘汰賽復出，惟沒有確實的時間表。

被指經濟出現嚴重問題要到沙特掘金

而擁有39頂喼帽的02世盃冠軍成員雲比達爆出關於拉芬夏的震撼消息，目前身為足球評述員的前者在節目中表示：「拉芬夏現時遇到非常嚴重的家庭和財務問題，他正祈禱能順利轉會到希拉爾，指望在那裡『翻生』。他們家庭內部有矛盾，我是通過一些在巴塞隆拿生活、與他有交集的人士得知這消息。」然而拉芬夏的親戚柏迪利亞隨即出面否認，並在社交媒體公開向雲比達表示：「老兄，你必須為這些謊言給予合理的解釋。」

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