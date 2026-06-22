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世界盃2026│拉明耶馬大賽正選西班牙勝率100% 18歲343日取世盃首球勝美斯

足球世界
更新時間：15:56 2026-06-22 HKT
發佈時間：15:56 2026-06-22 HKT

被寄予厚望的西班牙超新星拉明耶馬(Lamine Yamal)，周日(21日)美加墨世界盃H組次輪踢出精采一仗，為狂牛先開紀錄率隊4:0大勝沙特阿拉伯。此子首度於世盃任正選即士哥兼贏波，7次在國際大賽做正選球隊全勝，同時他以18歲343日之齡取得世盃首球，比阿根廷球王美斯還要早，不愧為當今球壇最被看好的新生代。

大賽正選西班牙就全勝

拉明拉馬因剛傷瘉，上周H組首輪僅後備上陣，西班牙亦未能贏波與佛得角賽和0:0。這名超新星今仗出任正選，僅用了10分鐘就取得人生首個世盃入球，為狂牛大勝4球奠定基礎。此子繼續成為西班牙的幸運童子，國際大賽7次正選上陣球隊全勝，包括24年歐洲國家盃6次悉數贏波捧盃。

比美斯更年輕取得世盃首球

同時這位效力巴塞隆拿、有新美斯稱號的鋒將以18歲343日之齡取得世盃首球，比起美斯早14日錄得賽事處子球，後者錄得世盃第一球時為18歲357日。此外，耶馬已在歐國盃及世界盃入波，成為歷來第二年輕於洲際大賽和世界盃俱錄得入球的球員，僅次於巴西球王比利，後者於18歲138日時完成世盃及美洲國家盃(當時稱南美錦標賽)的雙入球解鎖。

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