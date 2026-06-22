世界盃2026│「薛高」、「查斯古特」齊入波 埃及人愛用傳奇名將起花名 國內星光熠熠

埃及周日(21日)取得隊史於世界盃首勝，功臣除了隊長兼攻擊皇牌穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)外，各入一球的穆斯塔法薛高(Mostafa Zico)和馬莫特查斯古特(Mahmoud Trezeguet)亦應記一功。兩人的名字響噹噹，但原來「薛高」和「查斯古特」並非他倆的本名，是其花名，埃及人喜歡用足球名將做花名，大軍除兩人還有「鄧加」，國內聯賽亦有「尼維特」、「碧咸」，全部都是家傳曉戶的名將。

「薛高」今場為埃及扳平

埃及人熱愛足球，國內更有一個有趣的習慣，不少參與足球運動的人會因為外型或踢法相似，以球壇名將的名字作為花名。例如今場為埃及射成1:1的中場穆斯塔法薛高，本名是Mostafa Zaki Abdelraouf，花名為Ziko，與巴西傳奇中場Zico的名字只差一個字母，香港譯名同為薛高。他的哥哥透露自己兒時的花名叫「薛高」，穆斯塔法的就被大家稱為「小薛高」，教練亦一直用「小薛高」稱呼弟弟，到他做職業球員繼續用這個名，如今再在世盃舞台聞名。

埃及穆斯塔法薛高的花名來自巴西傳奇中場Ziko, 只是差一個字母。網上圖片

穆斯塔法薛高喜歡用足球名將做花名。法新社

「查斯古特」有24個國際賽入球

「查斯古特」的本名是Mahmoud Hassan，他兒時教練拉加比解釋名字由來：「第一日見到他，我留意到他無論外型和踢法，都與法國名將查斯古特相似，同樣制空力強，入球方式接近，所以用了這個名字。」一代法國名將查斯古特歷來為法國攻入34球，埃及的「查斯古特」就有24個國際賽入球，入球效率同樣不俗。除「薛高」和「查斯古特」，球隊還有一位名將，就是「鄧加」，他和前巴西隊長鄧加的名字相同，其本名為Nabil Emad，花名由來與「查斯古特」一樣。

埃及馬莫特查斯古特名字源於外型和踢法，都與法國名將查斯古特相似。法新社

埃及馬莫特查斯古特名字源於外型和踢法，都與法國名將查斯古特相似。法新社

國內聯賽更多「名將」

而埃及國內聯賽更加星光熠熠，其中一位本名為Karim Walid的前鋒，花名與捷古名將一樣是「尼維特」，現被稱為卡兼尼維得(Karim Nedved)；中場Ahmed Ramadan的花名為「碧咸」，是英格蘭萬人迷碧咸同名。