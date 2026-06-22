世界盃2026｜告別八年前帶傷飲恨 沙拿領埃及粉碎92載魔咒

世界盃的征途對於「法老王」沙拿（Mohamed Salah）與埃及隊而言，從來都不是一帆風順。然而，這段長達92年的漫長等待與無數次的抱憾而回，終於在今日迎來歷史性的轉捩點。在G組次輪賽事中，埃及憑藉沙拿交出一入球一助攻的「神級」表現，以3:1絕地反擊擊敗新西蘭，拿下國家隊史上首場世界盃決賽周勝仗。這場勝利，不僅打破了近百年的不勝魔咒，更是沙拿歷經8年沉澱後的完美救贖。

苦等92載 破九戰不勝魔咒

回首埃及的世界盃征途，堪稱一部充滿血淚的苦難史。早在1934年，埃及便成為首支亮相世盃舞台的非洲及阿拉伯國家，惟當年賽制僅得16隊直接進行淘汰賽，他們首輪以2:4不敵匈牙利黯然出局。此後，埃及苦等半個多世紀，才於1990年再度闖入決賽周，但3戰未嘗一勝。

直至2018年俄羅斯世界盃，由如日中天的沙拿領軍，卻以3戰全敗收場。加上今屆首仗以1:1逼和比利時，埃及在世盃歷來9場比賽僅錄得3和6負的慘淡戰績。今日一戰，終讓這支北非勁旅一吐積壓近百年的烏氣。

八年沉澱 從帶傷飲恨到完美救贖

這場歷史性勝仗，對34歲的沙拿而言更是意義非凡。將時光倒回2018年，當時26歲處於生涯巔峰的沙拿，在外圍賽大發神威，帶領埃及相隔28年重返決賽周，被國民奉為國家英雄。無奈造化弄人，他在世盃前夕的歐聯決賽中慘遭弄傷肩膀，導致錯過首場對烏拉圭的分組賽。其後他雖強忍痛楚帶傷披甲並攻入兩球，卻只能眼睜睜看著球隊三戰皆北出局。當年的入球，伴隨的是無盡的遺憾與無奈。

來到今屆世盃，沙拿已屆34歲之齡。在首仗賽和比利時後，今仗面對新西蘭更在開賽15分鐘便先失一球，球隊再度陷入絕境。但這一次，「法老王」拒絕讓歷史重演。他在67分鐘親自操刀破網協助球隊反超前，隨後在82分鐘開出精準角球，助攻後備入替的查斯古特（Mahmoud Trezeguet）頭槌破網鎖定勝局。當皮球入網一刻，沙拿興奮的跳起慶祝，臉上綻放出由衷的狂喜——這與8年前帶傷入球後的苦澀，形成了最鮮明、最動人的對比。

沙拿帶領埃及取得世界盃首勝，破92年魔咒。路透社

沙拿帶領埃及取得世界盃首勝，破92年魔咒。路透社

一人撐起半邊天 榮膺最佳球員

數據足以證明沙拿對埃及隊的無可取代。據統計，沙拿今仗合共參與了10次射門（5次親自攻門、5次為隊友創造機會），是今屆世盃至今單場參與射門次數最多的球員。換言之，埃及幾乎所有具威脅的攻勢，都由他一手包辦。此外，據OptaJose統計，沙拿在世盃賽場已為埃及直接參與5個入球（3入球2助攻）。自1966年有統計以來，在世盃攻入至少3球的球員中，沙拿直接參與本隊入球的比例高達驚人的71%，絕對是球隊的靈魂人物。

賽後毫無懸念榮膺全場最佳球員的沙拿，受訪時難掩激動之情：「這實在太不可思議了，我甚至不知該用甚麼言語來形容。這對所有球員、教練團隊來說都是一項偉大的成就。希望我們能在小組賽延續這股氣勢，繼續書寫歷史並爭取出線。在未來的歲月裡，這絕對會被銘記為埃及足球史上最偉大的成就之一。我們必須好好享受今天和明天，然後重新集中精力迎接下一場硬仗。」