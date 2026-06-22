世界盃2026│盧卡古連續8場世盃比賽無入波 教練批評比利時似「柴油機」起動慢

比利時在美加墨世界盃G組再吃悶棍，繼首輪賽和埃及後，周日(21日)次輪與伊朗互交白卷，連續看輪失分。該隊射手盧卡古(Romelu Lukaku)今仗復任出選交白果，跨屆連續8場世盃沒有士哥，他賽後批評球隊有戰術但未能執行。而該隊教練魯迪加西亞(Rudi Garcia)亦指球隊像「柴油機」般起動慢，遲遲未能入局失去先機。

盧卡古對上一個世盃入球已是8年前

剛季因傷大部份時間倦勤的盧卡古，在世界盃全面復出，首輪1:1和埃及替補出場後，今仗出任正選，出場73分鐘1次中目標攻門但未能轉化成入球，預期入球值僅0.03球。連同今仗，此子跨屆已連續8場世盃比賽無入波，對上一次在世盃士哥已是2018世盃分組次輪，當時梅開二度領軍5:2大勝突尼西亞。他在賽後不滿球隊演出：「如果帶著戰術出場，就必須嚴格執行，但我們未能做到。我們今場踢得一塌糊塗，大家要清醒過來。」

比利時教練魯迪加西亞批評比利時似「柴油機」起動慢。法新社

教練：「我們像柴油機啟動緩慢」

進攻效率不佳，是比利時在黃金一代逐漸淡出，近兩屆世盃一直遇到的問題。該隊迪加西亞亦指球隊像「柴油機」般起動慢：「我們像一台柴油機，啟動緩慢，感覺有些球員在場上畏首畏尾。我之前一直強調要踢出進攻深度，但顯然未能成功。」不過他有信心球隊在分組尾輪可以擊敗新西蘭，最後累積5分出線。