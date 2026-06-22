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世界盃2026│佛得角尾輪對沙特阿拉伯 教練表示要爭出線 有責任代表小國而戰

足球世界
更新時間：11:35 2026-06-22 HKT
發佈時間：11:35 2026-06-22 HKT

佛得角接連賽和兩支前世界盃盟主西班牙和烏拉圭後，在美加墨世界盃H組累積2分，有望爭取出線。這個非洲島國尾輪將會鬥實力稍遜的沙特阿拉伯，教練巴比斯達(Bubista)直言會全力爭取出線，並指他們會為所有在世盃舞台遇上困難的小國而戰，想向全世界證明就算是小國，遇上資金困難都好，只要肯吃苦都可以和大國抗衡。

佛得角尾輪贏波肯定出線

佛得角是位於非洲西岸的大西洋島國，由10個主要火山島和8個小島組成，人口約54萬人，今屆首次參加世界盃，外界在決賽周展開前認為他們是陪跑份子。然而他們踢出驚喜，H組首輪0:0賽和西班牙令全球震驚，今仗再2:2逼和烏拉圭，又有分落袋。佛得角目前與烏拉圭同得2分，西班牙就以4分排榜首，沙特阿拉伯1分敬陪末席，他們尾輪如果擊敗沙特，肯定以小組前2名出線，就算和波亦有機會成為8支最佳第3名之一出線淘汰賽。

教練指全隊都相信可晉級

該隊教練巴比斯達矢言經過2場積極的比賽後，會以出線為目標：「我們顯然必須要考慮晉級，亦理所當然去考慮。望到球隊的表現和小組形勢，我們完全有理由這樣做，球隊會去嘗試，會全力去拼，剛剛在更衣室內，所有球員都帶著這種渴望和信念，球隊會展示出爭取晉級的決心。我們要向全世界展示這一點。」

為小國而戰 有責任代表他們

同時巴比斯達指他們有另一更偉大的使命，代表所有小國而戰：「我們希望在世盃舞台，證明一個很小的國家，就算面對資金困難，但只要有韌性、願意吃苦頭，以及做好組織工作，有能力與那些擁有更高水平球員和更好條件的大國國家隊抗衡。我們要對在世盃上面對困難的小國負責任，也對所有非洲人民負責。」

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