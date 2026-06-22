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世界盃2026│佛得角兩連和紀律佳成關鍵 2場僅5次犯規刷新世盃紀錄

足球世界
更新時間：11:07 2026-06-22 HKT
發佈時間：11:07 2026-06-22 HKT

世盃新丁佛得角周日(21日)再次踢出精采一仗，在美加墨世界盃H組次輪克服先開紀錄後一度被反超前的劣勢，最終2:2逼和烏拉圭，兩戰俱和得2分。這個非洲島國爆冷連續2場賽和前世盃盟主，關鍵是防守紀律好，今仗全隊只有4次犯規，2場合共僅5犯，創下世盃單屆前2場比賽最少犯規紀錄。

連續兩場賽和前世盃盟主

面對兩屆世盃盟主烏拉圭，佛得角無畏無懼，開賽21分鐘憑奇雲賓拿直射罰球建功先開紀錄。他們於完半場前雖然被烏軍連下兩城，落後1:2返回更衣室，幸好球員沒有自亂陣腳，換邊後由鋒將希利奧華利拉射入，最終逼和2:2完場。這支世盃新丁連續兩場賽和前世盃盟主，表現再次令人驚喜。

兩場僅5次犯規破世盃紀錄

佛得角接連搶分的關鍵，是防守紀律佳，不會無事犯規輸罰球，大部份時間都保持陣型緊湊度，令對手難進入到危險地帶。他們今仗只有4次犯規，上場對狂牛更加僅犯規了1次，兩仗合共5次犯規，成為世界盃歷史上單屆前2場比賽累積犯規次數最少的球隊。

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