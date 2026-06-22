世界盃2026｜沙拿傳射建功領軍下半場大爆發 埃及3:1反勝新西蘭奪隊史首勝

G組分組賽第二輪迎來關鍵一戰，由新西蘭對陣埃及。最終憑藉下半場大爆發，星將沙拿（Mohamed Salah）交出一入球一助攻，帶領埃及以3:1反勝新西蘭，歷史性奪得隊史首場世界盃決賽周勝仗。

埃及取得隊史首勝。AFP

埃及取得隊史首勝。AFP

埃及取得隊史首勝。AFP

新西蘭先聲奪人 埃及半場損兵折將

兩軍開賽初段已展現出積極的進攻意欲。今屆世盃排名最低的新西蘭率先發難，戰至15分鐘，後衛芬恩蘇文（Finn Surman）接應角球，高高躍起頭槌破網，為「全白軍團」先開紀錄。落後的埃及隨後更雪上加霜，本身帶傷上陣的後衛咸迪法菲（Hamdy Fathy）半場前被迫退下火線，由拉米拉比亞（Ramy Rabia）入替。

換邊後大爆發 沙拿傳射盡顯身價

半場休息成為賽事轉捩點。這是「法老王」埃及在世盃史上首次半場落後，但主帥哈辛在更衣室的激勵顯然奏效。球隊換邊後節奏明顯加快，星級鋒將沙拿與馬慕殊（Omar Marmoush）頻頻發難，令對手防線風聲鶴唳。

戰至58分鐘，埃及的狂攻終於得到回報。穆哈密漢尼（Mohamed Hany）右路斬出極具威脅的傳中，穆斯塔法薛高（Mostafa Zico）禁區內頭槌攻門，新西蘭門將雖然拍到皮球，但仍難阻皮球入網，埃及成功扳平1:1。追平後的埃及得勢不饒人，彷彿打開了進攻的閥門。僅僅9分鐘後便迎來「法老降臨」，隊長沙拿挺身而出，與薛高在禁區頂撞牆做「One-two」配合後，精準抽射破網，盡顯功架，協助球隊迅速以2:1反超前。

後備奇兵建功 鎖定隊史世盃首勝

反先後的埃及未有打算鳴金收兵，主帥換入馬莫特查斯古特（Mahmoud Trezeguet）等攻擊球員乘勝追擊，結果這名後備奇兵成功發揮作用。戰至82分鐘，沙拿開出帶有外彎的角球，查斯古特精彩地以後仰頭槌攻門，皮球飛越門將入網。這記入球徹底粉碎了新西蘭扳平的希望，為埃及鎖定3:1勝局，如願寫下歷史，奪得隊史上首場世界盃勝仗！