世界盃2026│突尼西亞換教練輸得仲慘 2場失9球平最差紀錄 7次踢世盃全部分組賽下馬

突尼西亞在美加墨世界盃F組首輪慘敗予瑞典後，毅然換帥找來熟悉非洲球壇的連拿特(Herve Renard)接手，豈料輸得更慘，周六(20日)次輪0:4不敵日本，2仗合共失9球追平多項最差紀錄。而突尼西亞接連大敗後已提早墊底出局，隊史7次參加世界盃全部無緣淘汰賽。

連拿特接手突尼西亞5日率隊出戰即大敗。新華社

連拿特接手5日率隊出戰即大敗

F組首輪突尼西亞1:5不敵瑞典，該國足總隨即解僱上任僅5場的教練林姆治(Sabri Lamouchi)，成為今屆賽事首位下台的教練，並火速聘請57歲的法國籍教頭連拿特接手，看中他曾帶領過4支不同非洲球隊、對非洲足球相當熟悉的履歷。然而他上任只有5日就領軍出戰，球隊明顯未能跟隨其戰術和理想，踢來患得患失，後防失誤頻頻而淨吞4蛋。

世盃球隊中途換帥首仗未贏過

兩場都以4球之差落敗，今場還要沒有士哥，突尼西亞換帥輸得更慘，並延續世盃期間換帥首場不敗的走勢，歷來在決賽周更換教練的球隊在首仗僅得3和2負的劣績。而突尼西亞連敗後，提早確定於F組包尾，成為今屆第3支出局的球隊，隊史第7次參加世盃都未能晉級淘汰賽，認真失禮。

突尼西亞7次踢世盃全部分組賽出局

同時他們又追平多項世盃最差紀錄，包括成為繼1994年的希臘後首支在單屆世盃前2場都以4球之差落敗的球隊，以及首支錄得上述紀錄的非洲球隊。

