世界盃2026｜森保一神調動締4:0歷史大勝 無懼久保建英缺陣讚愛將完美執行戰術

日本隊在世界盃F組次輪以4:0狂數突尼西亞，締造隊史世盃最大勝仗。主帥森保一賽前果斷變陣，在核心久保建英因傷缺陣下作出4個正選調動，最終頂替上陣的伊東純也取得入球，證明了這名主帥的「神機妙算」。賽後森保一將大勝功勞歸於教練團隊的部署與球員的執行力，並特別感謝遠赴墨西哥蒙特雷打氣的日本球迷。

久保傷缺無阻大勝 變陣收奇效

日本隊今仗賽前其實面臨極大隱憂，當家中場核心久保建英因左膝傷勢嚴重，不僅確定缺陣，甚至未能隨隊。面對突發情況，森保一相較於首仗逼和荷蘭的陣容，大刀闊斧地作出了4個正選變動。其中最關鍵的調動，正是由伊東純也頂替久保的位置，而富安健洋亦作為3中堅防線的核心正選披甲。

賽前森保一曾感性發聲：「希望這次能將上屆的經驗轉化為實質的成果，全隊將會傾盡全力展現最佳表現，爭取勝利。」結果證明他眼光獨到，伊東純也今仗表現活躍更成功破網，而富安健洋不僅穩住防線，更在開賽初段的門前混戰中差點建功。這幾個關鍵調動，完美回報了主帥的信任。

無視對手易帥 以我為主展現侵略性

由於突尼西亞在慘敗給瑞典後剛剛易帥，由法國名帥蘭納接手，戰術佈局充滿未知數。森保一賽後接受訪問時透露，球隊的致勝關鍵在於「以我為主」，拒絕被對手牽著鼻子走。

「我們並不完全清楚對手會採取什麼踢法，但我們沒有將過多的注意力放在他們身上。」森保一解釋道：「相反，我們為自己想做的事情做好了充分的準備，並在場上踢得非常具侵略性。」

將功勞歸於團隊 點名感激球迷助威

這場4:0的歷史性大勝，讓日本隊出線形勢大好。森保一賽後未有居功，反而大讚幕後團隊：「在備戰期間，教練團隊非常清晰地向大家指出我們需要做什麼。正因如此，球員們在場上才能夠毫無保留地發揮出全部潛力。」

除了團隊合作，森保一亦特別點名感謝現場的「第十二人」：「很多日本球迷千里迢迢來到蒙特雷，與我們一起高唱國歌，並在看台上大聲為我們吶喊助威。他們的支持，絕對是推動我們拿下這場大勝的巨大動力。」