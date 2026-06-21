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美職│卡斯米路IG關注美斯 兩人準備做隊友 接近加盟國際邁亞密

足球世界
更新時間：13:25 2026-06-21 HKT
發佈時間：13:25 2026-06-21 HKT

正隨巴西參加美加墨世界盃的中場卡斯米路(Casemiro)，得到美職聯賽會介入完成所有轉會步驟後，據報非常接近加盟美職國際邁亞密，將與西甲年代的老對手美斯成為隊友。這位將與曼聯約滿回復自由身的34歲老將，已在個人Instagram帳戶關注美斯，為加盟做好準備。

卡斯米路早已決定加盟國際邁亞密。美聯社
卡斯米路早已決定加盟國際邁亞密。美聯社

卡斯米路早已決定加盟國際邁亞密

巴西《環球報》周六報導，卡斯米路去月已和國際邁亞密達成口頭協議。他和太太及家人都滿意邁亞密這個城市，想在當地展開新生活，加上他本人亦渴望與效力皇家馬德里時期的老將對、前巴塞隆拿鋒將美斯合作，以及滿意球會的規劃發展，近幾年快速成展成為一支有競爭力的球隊，早已決定這家球會為其生涯下一站。

因銀河有「發現權」令交易受阻

然而另一美職球隊洛衫磯銀河最先接觸卡斯米路，擁有美職獨有的「發現權」，可優先簽下他，其他球會如想得到卡斯米路就要和銀河談判，可是國際邁亞密一直未能與銀河達成共識，令交易一度停頓。幸好意大利轉會專家羅馬諾透露美職聯賽會近日介入事件，排解了兩間球會之間的糾紛，現時只差正式簽約就可以落實。

卡斯米路與美斯兩人準備做隊友。法新社
卡斯米路與美斯兩人準備做隊友。法新社

卡斯米路IG關注美斯

正在參加世界盃的卡斯米路，亦已為登錄國際邁亞密做好準備。他已經在個人Instagram帳戶關注美斯，先拉近與該位球隊核心人物的關係。

卡斯米路IG關注美斯。卡斯米路IG截圖
卡斯米路IG關注美斯。卡斯米路IG截圖

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