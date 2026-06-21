世界盃2026│加普2屆入5球僅次美斯、麥巴比 解釋在荷蘭表現好原因：與利物浦位置不同﹗

荷蘭鋒將加普(Cody Gakpo)周六光芒四射，交出2入球1助攻，領軍於美加墨世界盃F組次輪5:1大勝瑞典。此子近2屆世盃共入5球，同期僅次於兩名頂級鋒將美斯和基利安麥巴比，成為入球第3多的鋒將。而他剛季英超僅為利物浦入7球被批評效率低，回到國家隊的表現就判若兩人，他解釋因為在紅軍時位置不同，演出亦有分別。

加普2屆世盃入5球 3次國際大賽共8球

加普今仗先妙傳中鋒波貝利先開紀錄，下半場再梅開二度，以2入球1助攻成為荷蘭的大勝功臣。這名27歲鋒將打開今屆美加墨世盃的入球帳戶，連同上屆卡塔爾世盃的3個入球，2屆賽事共入5球，是期內入球第3多的球員，僅次於入10球的阿根廷球王美斯和法國天王基利安麥巴比。同時，他在24年歐洲國家盃亦有3個入球，參加過3次國際大賽累積8球，是荷蘭隊史於國際大賽入球第3多的球員，對上還有入10球的柏金和9球的尹佩斯。

近10次為荷蘭上陣累積8球 效率遠勝紅軍時

而加普近10次披起橙軍球衣合共攻入8球，反觀剛季為利物浦於各賽事上陣52次僅入9球，包括英超36次出場7度破門，效率相差極遠。他解釋入球差別源於位置：「顯然我在國家隊的踢法和球會有所不同，教練對我的位置要求，以及我在球會擁有自由度亦不一樣，這就是分別所在。」荷蘭慣常踢「433」，此子出任左翼，其位置更前並更靠近球門，有更多起腳機會；紅軍在前任史洛特麾下踢「4231」為主，有時亦會踢「442」，加普更多留在邊線，加上球隊著重傳控，發揮和起腳的空間較少。