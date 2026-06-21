世界盃2026｜中國「重返」世盃舞台！時隔24載再有國家名哨主吹 馬寧處子戰執法獲大讚

時隔24年，世界盃賽場再度迎來中國主球證的身影！中國名哨馬寧在厄瓜多爾0:0戰和庫拉索的E組次輪分組賽中，迎來世盃執法處子戰，憑藉精準的判罰和極佳的比賽節奏控制，贏得不少球迷的認可，以另一種方式帶領「中國重返世界盃」。

傳承陸俊衣缽 苦等4年終圓「主吹」夢

回顧歷史，過去僅有陸俊一人曾以主球證身分執法世界盃決賽周。在2002年日韓世界盃上，陸俊曾主吹克羅地亞0:1墨西哥和波蘭3:1美國兩場分組賽，更出示了該屆賽事的第一面紅牌。自陸俊之後，時隔足足24年，中國球證終於再次在世盃最高舞台上「擔正」。

過去中國僅有陸俊（左）一人在2002年擔任過世界盃主球證。路透社

陸俊（右）在2002年出示了那屆世界盃的第一面紅牌。AFP

事實上，馬寧的世盃之路並非一帆風順，在2022年卡塔爾世界盃中，他曾連續6場被委任為第四球證，始終無緣親自鳴笛。如今苦等4年終於得償所願，更夥拍出任VAR（視像助理球證）的傅明，以及助理球證周飛，標誌著世盃賽場上首次出現中國籍助理球證與中國籍VAR的身影。

VAR尾段取消疑似十二碼 完美頂住高壓考驗

在這場寸土必爭的E組出線關鍵戰中，馬寧展現出極高的國際級執法水準。全場比賽他一共出示6面黃牌（厄瓜多爾1面、庫拉索5面），尺度拿捏得宜。比賽戰至最後階段，庫拉索一度在禁區內倒地博得疑似十二碼，但經過VAR傅明及時介入協助後，最終排除了極刑判罰。中國球證團隊在這場生死戰中，頂住了高強度比賽及關鍵場面的多重考驗，馬寧亦未有被球員的誇張動作干擾，嚴打「插水」，盡最大努力保持比賽流暢度。

外國網民激讚：「女士們先生們，這是中國球證馬寧」

對於馬寧今仗的執法表現，賽後在社交網絡上引發熱議，甚至有外國球迷甚至在社交媒體留言大讚：「千萬別忽略了中國球證的表現，在我看來，這是今屆賽事至今最出色的執法！標準明確、尺度一致，而且讓皮球運轉的時間很長，絕對是大師級表現。」

另一位球迷更被馬寧的執法魅力折服：「這是我見過最出色的球證表現之一。他沒有被那些低劣的『插水』欺騙，也沒有每分鐘都響哨吹停比賽，他讓比賽無比流暢。女士們先生們，這就是中國球證，馬寧！」

