世界盃2026│烏達夫做世盃後備王 2場上陣56分鐘3球2助攻 平均11分鐘為德國貢獻1球

德國能夠於周六(20日)美加墨世界盃E組次輪2:1反勝科特迪瓦，小組2戰全勝提早出線，全靠超級後備丹尼斯烏達夫(Deniz Undav)出場30分鐘入2球。這名29歲前鋒首輪替補上陣26分鐘有1球2助攻，2場合共參與5個入球，成為世盃史上單屆參與最多入球的後備球員，榮肩世盃後備王。

德國12年來首次晉級世盃淘汰賽

德國今場面對科特迪瓦於30分鐘先失守，被後者中場基斯爾門前補射破網攻破大門。他們之後一直有攻勢但未能扳平，直到60分鐘一口氣換入3人才找到缺口，丹尼斯烏達夫出場8分鐘接應右路傳中射入追和，之後到補時4分鐘此子再做功臣，轉身抽入帶領德國絕殺2:1。日耳曼軍團在E組2戰全勝，提早晉級32強，是2014年之後再次晉級淘汰賽。

烏達夫2場後備收錄3球2助攻

烏達夫今仗後備上陣30分鐘梅開二度，首輪7:1大勝庫拉索替補出場26分鐘就有1入球2助攻，2場共有3球2助攻，成為歷來以後備身份在單屆世盃參與最多入球的球員，榮肩世盃後備王。而他在本屆世盃平均每11分鐘就參與一個入球，效率非常驚人，同時他暫時以一球力壓瑞典中鋒阿歷山大伊沙克，成為今屆賽事參與入球最多的球員。這名效力史特加的29歲鋒將矢言，不介意續當超級後備：「如果這種方式效果很好的話，我樂於繼續，這取決於教練，由他來決定。我認為對教練來說，最重要是秈到每一個被換上的人都踢出自己的亮點，並改變比賽，我們今場再次證明這一點。」

隊友讚半場已鼓勵球隊

他續指同樣後備上陣的中場拿迪安阿美利和魯迪格，出場後就有好表現，球隊正是贏在板凳深厚，有改變戰局的球員。而烏達夫原來在替補出場前已有貢獻，中堅莊拿芬泰希指他在半場時一直鼓勵球隊：「他沒有因為自己一開始沒有正選，就在後備席上毫無能量。恰恰相反，他在中場休息時鼓勵了全隊，到後備上陣後又推動球隊，取得入球。」