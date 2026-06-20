世界盃2026｜奧雲大讚杜曹半場施法除心魔 「解放」英格蘭強勢衝冠

英格蘭在世界盃首戰擊敗克羅地亞，主帥杜曹（Thomas Tuchel）的臨場應變備受讚賞。英軍名宿奧雲（Michael Owen）大讚杜曹成功根除了英軍多年來「領先即退縮」的心魔，其果斷的執教手腕正是昔日「黃金一代」所欠缺的，深信這位德國名帥能大大提升三獅軍團的爭冠機會。

打破「領先即縮」的深層次心魔

奧雲指出，英軍對克羅地亞的上半場兩度領先卻兩度被追平，讓他想起了2021年歐國盃決賽對意大利，以及他球員時代在1998至2004年間的大賽經歷。他說：「當英格蘭在關鍵賽事領先時，往往會因為恐懼而變得消極退縮。這未必是教練的指示，而是保護優勢的人性本能。這一直是削弱英軍戰力的深層次心魔。如果我們繼續這樣踢，強隊一定會懲罰我們。」

杜曹霸氣宣言徹底「解放」球員

然而，杜曹在半場休息時的應變徹底改變了戰局。奧雲盛讚：「杜曹正視了這個弱點，改變了球隊的心態。他向球員傳達了強烈信息：『我不在乎輸波，但我們必須用自己的方式去踢！』這番話徹底解放了球員。下半場的表現讓我驚歎，他沒有像前任主帥那樣聽天由命，這正正是我們當年『黃金一代』最需要的果斷管理。」

防線存隱憂 必須「以攻代守」

雖然奧雲對杜曹直至72分鐘才換入拉舒福特(Marcus Rashford)及布卡約沙卡(Bukayo Saka)感到一絲意外，但他絕對認同英軍必須「以攻代守」。奧雲坦言：「我們的防線依然不穩，因此必須將主導權掌握在自己手中，讓哈利卡尼(Harry Kane )及祖迪比寧咸(Jude Bellingham )等球星發揮進攻威力。卡尼今仗表現光芒四射，絕對是世上最致命的終結者。」

總結這場勝仗，奧雲直言：「英格蘭的表現令我興奮，但杜曹才是最令我印象深刻的。」在杜曹的掌舵下，三獅軍團的爭冠希望確實令人備受期待。