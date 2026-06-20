世界盃2026│禾仙夏IG粉絲人數逾1450萬人 接近追平紐亞數目 多過NBA三大球星總和

在今屆世界盃一箭成名的佛德角門將禾仙夏(Vozinha)，人氣依然高企，其Instagram的粉絲數目已突破1400萬大關，最新數字達到1452萬，接近德國兼拜仁慕尼黑星級門將紐亞(Manuel Neuer)的數字，只差約23萬人。這名40歲老將已成為球迷們關注的對象，比3大NBA球星雲班耶馬、謝倫般臣和基傑奧斯亞歷山大的總和還要多。

禾仙夏IG粉絲人數接近追平紐亞

佛得角門將禾仙夏在H組首輪力挽狂瀾，全場共有7次撲救一戰封神，領軍0:0守和西班牙。這名40歲老將更因為其母親的簽證費用問題無法到美國觀賽而在賽後落淚，人氣進一步急升，其社交媒體的粉絲數目連日來倍升。截至周六下午，禾仙夏Instagram的粉絲數目已去到1452萬人，比德國門神紐亞僅少23萬，後者已成名超過20年。

比3位NBA當家球星總和多

禾仙夏的人氣，更力壓多位NBA球星。馬刺怪物中鋒雲班耶馬(627萬)、雷霆當家基傑奧斯亞歷山大(508萬)和紐約人星將謝倫般臣(192萬)，3人合共的粉絲數目為1327萬，比禾仙夏少。