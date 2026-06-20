Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│土耳其第2隊出局 2場62次射門0入球 艾達古拿無核心風範

足球世界
更新時間：14:19 2026-06-20 HKT
發佈時間：14:19 2026-06-20 HKT

被視為今屆美加墨世界盃黑馬的土耳其，周五(19日)D組次輪再吃悶棍，0:1不敵巴拉圭篤定成為小組包尾大幡，成為繼海地後第2支出局的球隊。該隊再次像首場般花拳繡腿欠實用，全場控制戰局32次射門無士哥，兩仗瘋狂起腳62次夥粒無收，當中效力皇家馬德里的艾達古拿(Arda Guler)屢次浪射，毫無中場核心的風範。

土耳其兩場62次起腳13次中目標

土耳其首輪於取得72%控球率和30次射門下，0:2不敵務實派的澳洲。今場他們再次犯上相同的錯誤，控制比賽但欠缺效率，半場踢多一人下控球率高達79%，32次射門僅5次命中目標，多次禁區外遠射變浪射送上看台，以0:1負巴拉圭。這支歐洲代表兩輪全敗敬陪末席，落後澳洲和巴拉圭3分，比榜首美國少6分，由於同分先計算對賽成績，他們尾輪就算贏美國累積3分也好，都會因為對賽成績差而排榜尾，繼C組海地後成為第2支出局的球隊。

古拿無核心風範 40次失控球權

崇尚傳控的土耳其，在兩大天才新星艾達古拿和基倫耶迪斯坐陣下，被視為今屆世盃的黑馬，可是他們因為效率低而下馬，2場合共62次射門僅13次命中目標，成為世盃史上頭2場射門次數最多而未能取得入球的球隊。而古拿今仗5次射門均未能中框，連同上仗13次起腳夥粒無收，同時共40次失去控球權，大部份時間失去耐性，持球盤扭未創造到空間下，就強行起腳變浪射，以皇馬未能中場核心來說，表現絕對不及格。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元　
即時國際
47分鐘前
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
即時國際
3小時前
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
6小時前
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
21小時前
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
突發
15小時前
銅鑼灣海港薈早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
銅鑼灣靚裝連鎖酒家早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
飲食
23小時前
父親節專訪│天瑜爸爸第3個沒有她的父親節 倒數中的愛 把握時間陪伴大仔走獨立的路
親子
2026-06-19 13:30 HKT
周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光 曾宴請過百幕後聚餐超念舊 重情重義盡顯一流品格
周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光  曾宴請過百幕後聚餐超念舊  重情重義盡顯一流品格
影視圈
5小時前
張栢芝細仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝媽媽」親用古法醫治片段曝光  7歲兒向母投訴超可愛
張栢芝細仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝媽媽」親用古法醫治片段曝光  7歲兒向母投訴超可愛
影視圈
21小時前
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT