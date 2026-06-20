世界盃2026│土耳其第2隊出局 2場62次射門0入球 艾達古拿無核心風範

被視為今屆美加墨世界盃黑馬的土耳其，周五(19日)D組次輪再吃悶棍，0:1不敵巴拉圭篤定成為小組包尾大幡，成為繼海地後第2支出局的球隊。該隊再次像首場般花拳繡腿欠實用，全場控制戰局32次射門無士哥，兩仗瘋狂起腳62次夥粒無收，當中效力皇家馬德里的艾達古拿(Arda Guler)屢次浪射，毫無中場核心的風範。

土耳其兩場62次起腳13次中目標

土耳其首輪於取得72%控球率和30次射門下，0:2不敵務實派的澳洲。今場他們再次犯上相同的錯誤，控制比賽但欠缺效率，半場踢多一人下控球率高達79%，32次射門僅5次命中目標，多次禁區外遠射變浪射送上看台，以0:1負巴拉圭。這支歐洲代表兩輪全敗敬陪末席，落後澳洲和巴拉圭3分，比榜首美國少6分，由於同分先計算對賽成績，他們尾輪就算贏美國累積3分也好，都會因為對賽成績差而排榜尾，繼C組海地後成為第2支出局的球隊。

古拿無核心風範 40次失控球權

崇尚傳控的土耳其，在兩大天才新星艾達古拿和基倫耶迪斯坐陣下，被視為今屆世盃的黑馬，可是他們因為效率低而下馬，2場合共62次射門僅13次命中目標，成為世盃史上頭2場射門次數最多而未能取得入球的球隊。而古拿今仗5次射門均未能中框，連同上仗13次起腳夥粒無收，同時共40次失去控球權，大部份時間失去耐性，持球盤扭未創造到空間下，就強行起腳變浪射，以皇馬未能中場核心來說，表現絕對不及格。