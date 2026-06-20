世界盃2026│雲尼斯奧斯1球1助攻又做最佳球員 豪言踢出屬於自己的世界盃

周五(19日)美加墨世盃，巴西在C組次輪3:0輕取海地，以4分升上小組榜首。該隊攻擊皇牌雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)繼首輪以1個入球當選最佳球員後，今仗更上一層樓貢獻1入球1助攻，再次成為賽事MVP，他賽後矢言希望踢出屬於自己的世盃，決心在餘下比賽發揮最佳水平。

巴西上半場入3球 雲尼斯奧斯獻傳射

面對世界排名83位的海地，巴西甫開賽即搶攻，初段有翼鋒拉芬夏比洛尼食詐胡，因越位在先入球無效，幸好他們於23分鐘取得收穫，前鋒馬菲奧斯根夏在混戰中門前射入，領先1:0。之後輪到攻擊皇牌雲尼斯奧斯祖利亞表演，他在36分鐘送出一記致命直線傳送，造就根夏梅開二度。上半場補時3分鐘，雲尼斯奧斯親自殺死比賽，接應盧卡斯柏基達的妙傳右腳輕鬆推射破網，率巴西大勝3:0。

雲尼斯奧斯連續2場當MVP

這名效力皇家馬德里的25歲鋒將，首輪1:1賽和摩洛哥時為球隊扳平，當選最佳球員，今仗亦因為1球1助攻的精采表現，再次當選比賽MVP，並且成為繼名將渣仙奴和李華度後，第3位在世盃單場貢獻傳射的巴西球員。此子豪言想踢出屬於自己的世盃：「我希望如此(屬於自己的世盃)。之前我很多次踢出不錯的比賽，但就是無法取得入球，這讓人感到悲傷，會讓你有些情報低落。然而來到世界盃，我全神貫注，決心發揮出自己的最佳水平，我知道這是我展現自己足球的最好時機。」

豪言踢出屬於自己的世界盃

而雲尼斯奧斯在上屆世盃出場4次，收錄1入球2助攻，今屆踢了2場已比上屆的總入球數翻倍，他還未滿足：「這兩場比賽我做得不錯。當然我要繼續進步，在比賽中學習和提高。我相信只要我狀態好，就能最大程度地幫助球隊。」森巴軍團在他帶領下，以4分升上C組榜首，以較佳得分球差力壓同分的摩洛哥，後者同日1:0擊敗蘇格蘭。