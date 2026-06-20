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世界盃2026｜蘇格蘭76歲死忠球迷賽前逝世 球迷自發76分鐘掌聲致敬

足球世界
更新時間：11:12 2026-06-20 HKT
發佈時間：11:12 2026-06-20 HKT

世界盃C組蘇格蘭雖以0:1不敵摩洛哥，但賽前卻傳令蘇格蘭球迷痛心的消息，一名死忠蘇格蘭粉絲史特勞菲本已抵美準備一圓心願現場看球隊比賽，但卻在賽前突然離世，享年76歲，一眾球迷自發在76分鐘為這位球迷獻上掌聲以表敬意。

蘇格蘭球迷76分鐘致敬突逝世76歲球迷

蘇格蘭相隔28年再闖世界盃決賽周，令到一眾蘇格蘭球迷狂喜，而對76歲的史特勞菲亦是如此，作為一名蘇格蘭死忠粉絲，他亦隨隊走遍世界各地，球隊再殺回世界盃亦是他的一大願望之一，今屆終於得嘗所願見證球隊再度打入世界盃，更贏得首場賽事，而對上摩洛哥一戰亦是史特勞菲亦的第一場現增場看的世界盃。

但可惜的是史特勞菲在當地周日波士頓的洒店中突然離世，距離他的首場世界盃僅差數日，消息傳到其他蘇格蘭球迷時亦表示惋惜，他們亦為這為「格仔軍團（Tartan Army)」一員主動在76分鐘獻上掌聲予以致敬，在球隊的安排下亦在大屏幕上放上他的照片悼念。

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