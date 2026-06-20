世界盃2026│美國對澳洲節奏快 球證抽筋成熱話 飲酸黃瓜汁解困即刻起身

五美加墨世界盃D組次輪，美國以高速攻守轉換令澳洲未能招架，最終贏2:0，小組2戰勝提早出線。全場快節奏和高強度，球證斯華耶(Felix Zwayer)亦吃不消，這名經驗豐富的德國名哨在下半場補時階段抽筋，但當他飲完一支青色的飲料後，不久站起來並完成比賽，成為網上熱話。原來這支是酸黃瓜汁，在運動醫學界內是舒緩抽筋的神級飲品。

斯華耶頂唔住補時抽筋

今場美國不停高速衝刺，全場比賽都在高頻率下進行，加上比賽城市西雅圖正值盛夏，氣溫和濕度高，需要「跟波」來回奔跑的球證斯華耶，去到下半場補時階段終於頂唔住，抽筋坐在草地上。球員們見狀過來幫手，美國前鋒科拿連巴洛根和澳洲中場艾登奧尼爾幫斯華耶拉筋。

酸黃瓜汁迅速舒緩抽筋

而第4裁判、墨西哥女球證嘉茜亞亦橫跨球場跑過來，向斯華耶遞上一支酸黃瓜汁。後者喝下後不久就可以站立起來，並完成比賽。網民賽後好奇這支青年的飲料為何如此有效，原來酸黃瓜汁並非單純補充水分或電解質，酸黃瓜汁內的「醋酸」能刺激喉嚨後方的神經感受器，迅速傳遞訊號至大腦，命令肌肉停止異常收縮。通常飲用約60至90毫升，大約1分鐘內見效，這是運動醫學界內舒緩抽筋的神級飲品。

然而酸黃瓜汁含有極高的鹽分，對於需控制血壓或腎臟負擔的人應謹慎飲用，同時本身是腸胃敏感的人士，空腹飲用大量酸汁亦可能會引起不適，宣加注意。

今場節奏極快，斯華耶體力付出大。路透社

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