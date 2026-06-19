世界盃2026｜放棄繼承祖業拒當生蠔漁夫 墨西哥奠勝功臣洛慕寫下綠茵傳奇

在墨西哥以1:0力克南韓的世界盃分組賽中，為東道主攻入奠勝球的中場悍將路爾斯洛慕（Luis Romo），其背後的奮鬥故事比球賽本身更具傳奇色彩。這位一戰成名的英雄，本應繼承祖業在小鎮當一名生蠔漁夫，卻因命運安排踏上足球路。賽後，其家人感觸地表示，這個世界盃首秀入球，是對全家人多年來在貧困中默默付出與堅守的最佳回報。

生蠔世家打破傳統 展現全能球技

洛慕出生於基層家庭，祖父、父親及叔伯全是以採捕生蠔為生的漁民，母親則是裁縫，家中原本與體育毫無交集。在當地傳統下，洛慕的宿命本是在怒海中與生蠔為伴。然而，洛慕的哥哥達利奧（Dario Romo）小學時偶然結識了藍十字青訓球員奧羅斯科，才為家族打開足球之門。

洛慕年僅3歲便在幼兒組比賽中建功。隨著年齡增長，他展現出極高的多功能性，踢過中鋒、翼鋒、中場，甚至在甲組首秀時擔任中堅，這份多才多藝深受墨西哥國家隊主帥阿古爾（Javier Aguirre）器重。

走過棄用與貧困 全家咬緊牙關力撐

洛慕的足球路並非一帆風順，年少時他曾因在藍十字青年軍試訓僅上陣10分鐘而慘遭棄用。幸而在家人支持下，他轉往克雷塔羅（Queretaro）試訓成功才得以延續生涯。

達利奧回憶，洛慕成名前家中經濟拮据，購買一對足球鞋是一筆極其沉重的開支，兩位姐姐更要犧牲青春時間風雨不改地接送他訓練。達利奧感言：「這(入球)對我的父母、姐姐、我和他自18歲起便相伴的妻子來說，都是一份無上的獎勵。」

雖然洛慕入選了2022年世界盃大軍但呆坐板凳，今屆他終於迎來世界盃首秀兼正選上陣，更射入奠定勝局的一球。從捕蠔窮小子到國家英雄，洛慕用汗水改寫了家族宿命，迎來了最值得自豪的榮耀時刻！