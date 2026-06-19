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世界盃2026｜C朗獲球隊球迷力撐 隊內傳出起用菲歷斯拍C朗聲音 球迷納喊：「請為C朗而戰！」

足球世界
更新時間：14:47 2026-06-19 HKT
發佈時間：14:47 2026-06-19 HKT

葡萄牙在美加墨世界盃次輪對烏茲別克前，賽場內外已吹起一股為C朗拿度（Cristiano Ronaldo）「護航」風暴！更衣室內部有聲音要求起用在C朗的艾納斯隊友祖奧菲歷斯（Joao Felix），夥拍C朗攻堅以激活隊長的攻力。看台外的葡萄牙球迷亦在社交平台發起萬人聯署，呼籲一眾葡軍國腳：「請全力為C朗而戰！」

更衣室促起用菲歷斯 複製沙特26+18黃金搭檔

葡萄牙更衣室內亦傳出聲音，希望主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）能在下周二於休斯頓對陣烏茲別克的次輪關鍵戰中，變陣起用祖奧菲歷斯，為隊長C朗拿度分擔進攻壓力，並期望這對艾納斯鋒線組合可在國家隊發揮威力。

菲歷斯上季在艾納斯迎來職業生涯大爆發，全季交出26個入球及19次助攻的恐怖數據，與C朗建立了極其默契的鋒線拍檔關係。雖然菲歷斯在首戰對陣剛果民主共和國時枯坐板凳，但隊內普遍認為，面對下周二同樣會採取「泊大巴」低位防守的烏茲別克，葡萄牙必須利用這對「沙特雙槍」的現成默契去撕破防線，避免在最後一輪硬撼同組最強對手哥倫比亞前承受過大壓力。

球迷萬人聯署要求為C朗而戰

球場以外，超過兩萬名葡萄牙球迷在葡萄牙中場般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的在社交媒體上的一則貼文瘋狂留言，要求他全力輔助C朗。其中一條高達萬人點讚的評論寫道：「在你們踏入球場前，請記住是誰帶領你們走到今天。是C朗讓整代人有了夢想，他流過無數淚水。他已經背負了葡萄牙二十多年，這一次，換你們這代人背起他，為他創造機會、把球傳給他，為他而戰！」

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