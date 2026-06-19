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世界盃2026｜巴西明日鬥海地 尼馬專注養傷不隨隊出戰

足球世界
更新時間：12:05 2026-06-19 HKT
發佈時間：12:05 2026-06-19 HKT

世界盃C組巴西第二輪將迎對上海地，外界一直關注陣中巨星尼馬會否上陣時，巴西足總大潑冷水，宣佈尼馬將不會隨隊出戰，將並進行最後的康復階段。

尼馬上亦有在後備席亮相觀戰。AFP
尼馬上亦有在後備席亮相觀戰。AFP
然而尼馬在徵召後亦一直未康復上陣，目前亦只做有限度的訓練。AFP
然而尼馬在徵召後亦一直未康復上陣，目前亦只做有限度的訓練。AFP
尼馬不會隨隊前往費城出戰對海地一戰。AFP
尼馬不會隨隊前往費城出戰對海地一戰。AFP

尼馬留新澤西養傷 最快要到小組最後一場才復出

巴西足總周四發聲明宣佈，尼馬不會隨隊前往費城出戰對海地一戰，並指為讓尼馬專注養傷，言大下之意尼馬最快亮相要到小組賽最後一輪對蘇格蘭才有機會上陣，巴西首戰1:1賽和摩洛哥若要保出線，「森巴軍團今戰亦不容有失。

34歲的尼馬去年重返母會巴甲的山度士，在5月底時被診斷出右小腿受傷，雖然獲徵召入巴西世界盃大軍，然而他在徵召後亦一直未康復上陣，目前亦只做有限度的訓練
 

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