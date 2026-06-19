世界盃2026｜大衛戴帽兼干尼重傷 加拿大悲喜交集6:0血洗九人卡塔爾 迎世盃首勝

世界盃B組第二輪分組賽，東道主加拿大主場出擊面對卡塔爾，上演了一場悲喜交集的慘烈戰役。加拿大在上半場展現出驚人戰力，摧枯拉朽般連轟3球奠定勝局。然而，這場大勝卻在下半場蒙上沉重陰影，中場伊斯馬爾干尼（Ismael Kone）遭遇極度兇狠的犯規，小腿疑似嚴重變形被擔架抬離場。而踢到心態失衡的卡塔爾，先後有兩名球員領紅牌被逐，只能以9人殘陣應戰。最終加拿大憑藉約拿芬大衛（Jonathan David）完成「帽子戲法」，以6:0狂數卡塔爾，迎隊史世界盃首勝。這場勝仗雖然極大振奮了東道主士氣，但主力重傷的陰霾卻令全隊上下悲喜交加。

拿連門前補中 點燃主場氣氛

賽事在溫哥華的BC體育場舉行，在全場一片紅海的主場威勢下，加拿大開賽僅16分鐘便先拔頭籌。前鋒約拿芬大衛起腳勁射被卡塔爾門將奮力撲出，但施利拿連（Cyle Larin）反應神速，如鬼魅般現身門前補中入網。繼首場對波斯尼亞攻入扳平球後，這位安大略省射手再次建功，並做出招牌的「雙手掩耳」慶祝動作，引爆全場氣氛。

大衛神級窩利破網 卡塔爾輸波兼少打一人

戰至29分鐘，加拿大擴大領先優勢，約拿芬大衛接應傳送，視線一直緊盯皮球，隨後以一記精彩絕倫的窩利狂抽破網，盡顯頂級射手功架，助球隊領先至2:0。

落後兩球的卡塔爾陣腳大亂，球員心態明顯出現變化。33分鐘，賀曼艾密（Homam Ahmed）在禁區頂從後侵犯達莊保查蘭（Tajon Buchanan）。球證原先直指十二碼點，經VAR覆核後雖改判禁區外罰球，但由於賀曼艾密破壞了明顯的入球機會，球證直接出示紅牌將其驅逐離場。上半場補時階段，加拿大得勢不饒人，拿連接應傳中高壓頭槌攻門被撲出，約拿芬大衛及時趕到近門補射入網，個人梅開二度，助加拿大半場遙遙領先3:0。

干尼斷腳慘劇震驚全場 肇事者VAR覆核領紅

換邊後，落後三球兼少打一人的卡塔爾愈發急躁，場上隨即發生了令人痛心的一幕。伊斯馬爾干尼在一次拼搶中，遭到卡塔爾球員艾森馬迪保（Assim Madibo）極度兇狠的攔截，干尼倒地後小腿出現嚴重變形。現場氣氛頓時陷入死寂，醫護人員隨即衝入場內急救。轉播鏡頭刻意拉遠，但仍可見到加拿大球員神情哀傷，有人雙手掩面甚至落淚；肇事的馬迪保亦抱頭深感懊悔。

經VAR覆核後，球證將馬迪保的黃牌升級為直接紅牌，令卡塔爾只能以9人應戰。干尼隨後被擔架抬離場，堅強的他仍不忘向主場球迷揮手致意，全場觀眾無不為他祈禱，期盼這位中場大將能早日康復。

沙利巴罰球建功 舉球衣致敬重傷隊友

這次恐怖受傷令比賽氣氛變得沉重，面對只剩9人的卡塔爾，加拿大完全掌控了比賽節奏，甚至將對手壓制在禁區內圍攻。64分鐘，入替重傷干尼上陣的沙利巴（Nathan Saliba）主射罰球直飛網窩，將比數拉開至4:0。取得入球後，沙利巴沒有瘋狂慶祝，而是走到後備席高舉干尼的球衣為隊友祈福，場面令人動容。

烏龍送禮加大衛戴帽 加拿大六蛋完美埋齋

在餘下的比賽時間內，多打兩人的加拿大未有放軟手腳，繼續向卡塔爾防線施壓。卡塔爾後衛穆罕默德馬萊（Mohamed Manai）試圖大腳解圍時卻不慎「撻Q」，皮球直飛入自家網窩，慘擺烏龍送禮。戰至尾段，狀態大勇的約拿芬大衛再次發難，成功把握機會將皮球送入網窩，個人今場連中三元完成「帽子戲法」完美埋齋。

最終，加拿大以6:0血洗九人應戰的卡塔爾，獲得隊史世界盃首勝，全取三分後在出線爭奪中佔據極大優勢。然而，這場狂派六蛋的瘋狂大勝，注定因為干尼的重傷，成為加拿大球迷心中一場悲喜交集的慘烈回憶。