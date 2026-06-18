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英超│熱刺、曼聯爭簽二號門將 一齊睇中列斯聯老將達路

足球世界
更新時間：19:33 2026-06-18 HKT
發佈時間：19:33 2026-06-18 HKT

曼聯重組中場的同時，亦忙於尋找後備門將，準備奧拿拿(Andre Onana)和比恩迪(Altay Bayindir)出走後，成為拿文斯的副手。據報紅魔相中了列斯聯的35歲老將卡爾達路(Karl Darlow)，認為他經驗豐富又有一定實力，出任二號門將最合適，但他們需要面對熱刺的競爭，後者同樣想簽入他成為副手。

曼聯相中了列斯聯的35歲老將卡爾達路。法新社
曼聯相中了列斯聯的35歲老將卡爾達路。法新社

曼聯正尋找二號門將

新球季曼聯將重返歐聯，球會希望引入一位有經驗和戰鬥力的二號門將，輔助正選的拿文斯之餘，並在合適的比賽中上陣。剛季被紅魔借往土耳其特拉布宗的奧拿拿，雖預計會在7月初回歸球隊參加季前訓練，但球隊並不希望留用他，當有其他聘約會將他再次放走，有機會再以借用形式或買斷的方法重投土耳其球壇。而本身的副選門將比恩迪，據報將會重返祖國土耳其效力，僅拿文斯肯定留隊。

比恩迪從曼聯出走後，曼聯也因此忙於尋找後備門將。路透社
比恩迪從曼聯出走後，曼聯也因此忙於尋找後備門將。路透社

卡爾達路去季尾成列斯正選

曼聯相中了列斯聯的卡爾達路，35歲的後者職業生涯出場近300場，包括74場英超比賽，他在今年一月搶到列斯聯的正選門將席位，有一定的戰鬥力，加上他本身曾代表威爾斯出場15次，以及將與列斯滿約無需轉會費，球會認定他是理想的二號門將，並已開始與其經理人洽談。

奧拿拿從曼聯出走後，曼聯也因此忙於尋找後備門將。路透社
奧拿拿從曼聯出走後，曼聯也因此忙於尋找後備門將。路透社

熱刺同樣要搵副選門將

然而熱刺同樣對他有興趣，皆因原本的主力古里莫維卡里奧料將重返意大利，剛季尾回復信心的年輕門將堅斯基將提升上正選，需要尋找一位替補人選，管理層的眼光與曼聯一樣。

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