世界盃2026│分組首輪完成歐洲隊表現最好 大洋洲、非洲隊並列最差

美加墨世界盃分組首輪24場比賽已經全部完成，48支參賽球隊亦悉數登場。6大洲份的球隊中，以歐洲隊表現最好，16隊取得7勝6和3負，平均得1.69分；其次是取得1.33分的南美洲球隊。而表現最差是大洋洲及非洲球隊，各自場均得1分。

歐洲隊首輪場均得1.69分

最後4場首輪分組賽於周三上演，歐洲代表葡萄牙1:1賽和剛果民主共和國；另一場歐洲內戰英格蘭4:2贏克羅地亞。歐洲隊進帳4分，16隊合共取得27分，成績為7勝6和3負，場均為1.69分，是6大洲份中表現最好。其次是南美洲，其代表哥倫比亞3:1擊敗來自亞洲的烏茲別克後，6隊共有2勝2和2負共得8分，平均得1.33分。第3位是中北美洲及加勒比海區，在3支東道主美國、墨西哥和加拿大共取得2勝1和下，巴拿馬就算於周三以0:1不敵加納也好，7隊合共2勝1和3負，場均1.17分。

大洋洲、非洲隊平均僅得1分

烏茲別克不敵哥倫比亞，是伊拉克和約旦後第3支輸波的亞洲隊，9隊共收錄2勝4和3負累積10分，場均1.11分，排第4位。最後2位是大洋洲和非洲，隸屬後者的剛果民主共和國及加納合共取得4分，10支非洲隊共有2勝4和4負得10分，場均1分；大洋洲僅得新西蘭參賽，他們在分組首輪2:2和伊朗，同樣是1分。