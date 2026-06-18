世界盃2026｜各大神鋒首輪有貢獻 唯獨C朗仲未有建樹

世界盃分組賽首輪賽事都已完成，各隊神鋒亦有貢獻，最為亮眼必然是球王美斯的帽子戲法驚艷球逑，夏蘭特和麥巴比2位神射手亦以梅開二度開始今屆世界盃，然而有人歡喜有人愁，另一球王C朗首戰卻顆粒無收，在群星閃耀時黯然失色。

各大神鋒有貢獻 惟獨C朗冇建樹

今屆世界盃首輪48隊以一一亮相，除了不少爆冷戲碼外，一眾神鋒亦有表現，最為球迷津津樂道的必然是阿根廷球王美斯，在首秀對阿爾及利亞一戰中完成帽子戲法，助球隊以3:0大勝，另外3位頂級前鋒挪威的夏蘭特、法國的麥巴比和英格蘭的哈利卡尼亦獻2球，惟獨葡萄牙球星C朗對剛果一戰中，踢足90分鐘卻未有入球或助攻，對比之下稍為失色。

而實際上其他鋒將亦有貢獻，瑞典合計身價近2億的伊沙克和約基利斯，前者獻1入球2助攻後者亦有1入球1助攻，埃及的沙拿也獻出一助攻，甚至連比利時的盧卡古亦在一次攻門中逼使對手擺烏龍，對比之下C朗的表現實屬強差人意。