世界盃2026｜美斯連中三元灑男兒淚 外媒爆父親病情惡化致情緒激動

在今屆世界盃分組賽中，阿根廷以3:0輕取阿爾及利亞，38歲的球王美斯（Lionel Messi）大發神威上演「帽子戲法」。然而，美斯在攻入首球後激動落淚的一幕，成為全球球迷的焦點。據阿根廷及德國傳媒跟進報道，這位一代球王灑下男兒淚，原來與其父親佐治（Jorge Messi）的健康狀況急劇惡化有關。

賽後吐真言：落淚與足球無關

美斯在入球後眼泛淚光，場面令人動容。賽後接受訪問時美斯：「我為何落淚？這與足球完全無關。我最近經歷了一些艱難的日子，非常感謝整個團隊和隊友們，他們一直陪伴著我，給予我極大的力量。」這番感言隨即引起外界對其家庭狀況的關注。

德媒爆料：父親佐治世盃前病情惡化

據德國媒體《圖片報》向阿根廷方面了解後披露，美斯的情緒失控很大機會與父親佐治的身體狀況有關。報道指出，現年68歲的佐治自今年1月起便飽受重病困擾，期間曾多次遠赴歐洲及美國接受治療。不幸的是，在今屆世界盃開鑼前夕，其病情據報出現了惡化跡象，令身處國家隊備戰的美斯承受著巨大的心理壓力。

父子情深 曾伴赴巴塞求醫成就不凡

眾所周知，美斯與父親佐治的關係向來極為親密，父親更是他足球生涯中最重要的引路人。當年年僅11歲的美斯被診斷患上生長激素缺乏症，正是佐治四出奔走為愛兒尋找治療方案，並努力尋求願意承擔高昂醫療費用的球會。兩年後，美斯成功獲巴塞隆拿相中加入拉馬西亞（La Masia）青訓營，佐治亦毅然陪伴愛兒舉家移居西班牙，最終成就了今天的球王傳奇。

截至目前，《圖片報》並未透露佐治所患的具體疾病，而美斯及其家人亦尚未對相關報道作出任何公開回應。球迷們紛紛在社交媒體上送上祝福，希望這位球王父親能早日康復。