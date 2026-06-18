世界盃2026│馬天尼斯唔換C朗「真相」曝光 傳正與艾納斯談判
更新時間：14:57 2026-06-18 HKT
發佈時間：14:57 2026-06-18 HKT
發佈時間：14:57 2026-06-18 HKT
葡萄牙巨星C朗拿度在美加墨世界盃K組首輪失威，錯失2次入球機會連累球隊1:1賽和剛果民主共和國。這名41歲老將踢足全場，外界不解教練馬天尼斯為何沒有換走他，「真相」就在賽後浮現，消息指這名在世盃後約滿的西班牙籍教頭正與C朗效力的艾納斯洽談，此子在該沙特阿拉伯豪門有絕對話事權，馬天尼斯或因前途問題不敢換走他。
外界不解馬天尼斯為何唔換C朗
C朗今場踢足90分鐘，25次觸球創下自己在國家隊新低外，3次射門未能命中目標，當中錯失2次黃金機會，表現強差人意。這名41歲老將越踢越差，但主教練馬天尼斯沒有換走他，賽後被質疑時堅稱：「在一場需要入球的比賽中，把世界足壇最出色的射手換走毫無道理。對我們而言，在這樣的時刻，C朗在禁區內的經驗非常重要。」可是此說法未能說服球迷，大家繼續批評其決定。
馬天尼斯正與艾納斯洽談
然而「真相」隨後浮現，《蒙地卡羅廣播電台》透露這名在世盃後與葡萄牙國家隊約滿的主帥，已決定不會續約，他在決賽周展開前已經與沙特豪門艾納斯談判，進度不俗。C朗正於艾納斯效力，並在球隊有絕對的話事權，估計馬天尼斯的轉會洽談與他有關，難怪前者拒換走他。
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