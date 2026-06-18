世界盃2026｜拜仁三叉戟閃耀首輪分組賽 哈利卡尼起孖領銜 齊奪全場最佳
更新時間：15:17 2026-06-18 HKT
發佈時間：15:17 2026-06-18 HKT
發佈時間：15:17 2026-06-18 HKT
今屆世界盃首輪分組賽全面戰罷，各大豪門球星紛紛亮相。其中，效力德甲班霸拜仁慕尼黑的鋒線「三叉戟」在各自國家隊輪番發威，哈利卡尼（Harry Kane）、米高奧利斯（Michael Olise）及路易斯迪亞斯（Luis Diaz）不僅悉數協助球隊旗開得勝，更不約而同地當選所屬賽事的全場最佳球員，狀態著火。
面對克羅地亞的硬仗，以隊長身份帶領英格蘭出戰的哈利卡尼展現頂級射手本色。他個人「梅開二度」（起孖），帶領「三獅軍團」以4:2力克對手，順利拿下首勝，為爭標之路打下強心針。
在法國3:1輕取塞內加爾的賽事中，奧利斯成為球隊進攻端的重要樞紐。他全場交出1次助攻及高達4次的致命傳送，完美串聯起「高盧雄雞」的鋒線，展現出極強的組織與創造力。
至於代表哥倫比亞出戰的路易斯迪亞斯，則在3:1擊敗烏茲別克的賽事中光芒四射。他交出「一傳一射」的統治級數據，直接參與球隊前兩個入球，成為球隊全取三分的最大功臣。
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