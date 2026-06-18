世界盃2026｜哈利卡尼首戰即梅開二度 指美斯、夏蘭特同麥巴比狀態火熱激起競爭慾

世界盃L組英格蘭硬撼另一歐洲勁旅克羅地亞，最終以4:2擊敗「格仔軍團」為今屆世界盃開個好頭，而今場上半場攻入2球的哈利卡尼表現亮眼，賽後受訪時指杜曹中場點醒球隊，並指眼見美斯、夏蘭特和麥巴比狀態火熱，激發起競爭慾提升自己狀態。

卡尼提到在拜仁的戰術定位改變，令他可以更好地適應杜曹的戰術。AFP

卡尼指杜曹半場點醒球隊放開來踢。AFP

卡尼指杜曹半場點醒球隊放開踢

英格蘭今戰上半場2度被追平，但下半場英格蘭攻勢明顯增加，13次起腳9次中龍下亦接連攻入2球，最終以4:2取得開門紅，被問到主帥杜曹在半場和球隊說過什麼時，卡尼表示杜曹要求球隊放開來踢：「他和我們說要放開手腳踢，被動防守最終都會失球，而在下半場我們完全放開手腳，最終贏得一場大勝。」他亦提到在拜仁的戰術定位改變，更多地衝擊禁區，亦會回撤中場協助逼搶，令他可以更好地適應杜曹的戰術，亦可以創造更多入球機會。

卡尼今場亦「唔輸蝕」梅開二度。AFP

世界盃L組英格蘭硬撼另一歐洲勁旅克羅地亞，最終以4:2擊敗「格仔軍團」為今屆世界盃開個好頭。AFP

卡尼坦言與其他射手競爭激發競爭慾助進步。AFP

與其他射手競爭激發競爭慾助進步

在卡尼上場前一日法國、挪威和阿根廷亦已完成首秀，麥巴比和夏蘭特分別攻入2球，美斯更完成帽子戲法，卡尼今次亦「唔輸蝕」梅開二度，被問及會否關注其他射手時，卡尼坦言不會過度關注其他射手，但作為運動員追求最高的競技水平：「這批球星的開局狀態十分火熱，和其他射手的良性競爭也會逼使我提高狀態，對於可以入到2球十分滿意。」

