世界盃2026│剛果民主共和國預視C朗無料到 中場：佢老喇，唔駛特別部署!

葡萄牙巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo，簡稱C朗，國內譯C羅)周四(18日)在美加墨世界盃第一擊失威，全場毫無表現兼錯失2次入球機會下，累球隊1:1賽和剛果民主共和國。原來對手早已預視到C朗無料到，剛果民主共和國中場穆卡奧(Ngal'ayel Mukau)矢言他年紀大，與以往認識的C朗已不一樣了，所以沒有針對他作特別部署。

穆卡奧：沒有特別部署﹗

C朗今場踢足90分鐘，25次觸球創下自己在國家隊新低外，3次射門未能命中目標，當中錯失2次黃金機會，表現的確強差人意。原來其演出在對手剛果民主共和國意料之內，效力里爾的中場穆卡奧矢言：「老實說我們沒有針對他做特別的部署，因為我們知道他跟以前不一樣了。他現在年紀大了一些，肯定無法再像以前那樣拚盡全力了。」

對手稱仍然值得尊重

不過穆卡奧補充他們仍尊敬該位41歲老將：「他依然是史上最偉大的球員之一，所以仍非常尊重他，這點毫無疑問。」