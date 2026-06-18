世界盃2026｜迪亞斯一傳一射顯功架 哥倫比亞3:1挫新軍 烏茲別克破蛋創歷史

世界盃最後一支亮相的新軍「白狼」烏茲別克，今仗迎來隊史世盃首戰，面對南美勁旅哥倫比亞。哥倫比亞憑藉星級翼鋒路易斯迪亞斯（Luis Diaz）交出「一傳一射」的統治級表現，最終以3:1擊敗對手全取三分。烏茲別克雖然落敗，但成功攻入隊史首個世界盃入球，締造了國家足球歷史的新里程碑。

哥倫比亞反客為主 烏茲別克主守伺機反擊

今場賽事於墨西哥城體育場（Mexico City Stadium）上演，現場看台幾乎被哥倫比亞球迷的黃色球衣完全淹沒，令這支南美勁旅猶如享有半個主場之利。開賽初段雙方踢得頗為火爆，首5分鐘內已出現3次犯規，兩軍均未能迅速入局，場面一度膠著。戰術佈署上，哥倫比亞一如預期地主導了場上的控球權；而首度征戰世盃的烏茲別克則踢得較為保守，主要縮後防線，試圖利用反擊尋找突破口。

迪亞斯中柱掀高潮 蒙路斯後上破僵局

戰至31分鐘，哥倫比亞終於創造出黃金機會。路易斯迪亞斯成功突破烏茲別克防線入楔，眼看即將為球隊先開紀錄之際，其射門卻不幸中柱彈出。這驚險一幕雖然未能轉化為入球，但已瞬間點燃了場邊哥倫比亞球迷的狂熱氣氛。

哥倫比亞的猛攻在40分鐘終於收到回報。右閘丹尼爾蒙路斯（Daniel Munoz）展現出鬼魅般的走位，突然從後場插上殺入禁區，完全出乎烏茲別克防線的意料。他接應路易斯迪亞斯一記精彩絕倫的傳送後順利破網，協助哥倫比亞打破僵局領先1:0。值得一提的是，這個入球亦令哥倫比亞延續了一項特別的紀錄——在他們參與過的歷屆世界盃賽事中，從未出現過0:0悶和的賽果。

烏茲別克破蛋創歷史 迪亞斯火速回應奠定勝局

換邊後風雲再起，落後的烏茲別克逐漸站穩陣腳並加強攻勢。戰至60分鐘，這支世盃新軍終於迎來歷史性時刻！前鋒蘇梅洛度夫（Eldor Shomurodov）一記強而有力的窩利抽射雖然被門將擋出，但法素拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）及時趕到門前頭槌補射破網，為烏茲別克攻入隊史首個世界盃入球，成功將比數扳平1:1。

然而，烏茲別克的喜悅僅維持了短短5分鐘。65分鐘，烏茲別克在半場處理界外球時出現致命失誤，哥倫比亞成功搶斷後隨即策動反擊。面對烏茲別克空虛的後防，上半場已交出一次助攻的路易斯迪亞斯一馬當先殺入禁區，以一記招牌式的右腳燙射遠柱，皮球雖然被烏茲別克門將觸碰到，但依然順勢溜入網窩。這位曾效力利物浦及拜仁慕尼黑的星級翼鋒，憑藉個人能力協助哥倫比亞火速以2:1再度超前。

補時掀高潮 甘柏斯頭槌鎖定3:1勝局

比賽尾段依然高潮迭起。戰至補時99分鐘，綽號「三色軍團」的哥倫比亞把握最後機會再下一城，查明頓甘柏斯（Jaminton Campaz）在禁區內接應，以一記強而有力的頭槌破網，將比數拉開至3:1。烏茲別克在失球後並未放棄，卡利莫夫（Bekhruz Karimov）隨後一記勁射狂抽中楣彈出，險些再次改寫比數，為這場精彩的賽事畫上刺激的句號。

最終，哥倫比亞憑藉路易斯迪亞斯主宰比賽的發揮以及甘柏斯的壓哨入球，以3:1擊敗烏茲別克。這場勝仗不僅讓哥倫比亞順利打響頭炮，更憑藉兩球的得失球差優勢，強勢登頂小組榜首。而烏茲別克雖然未能爆冷搶分，但這支中亞新軍在世盃舞台上展現出的韌性與歷史性的首個入球，已足以讓他們昂首離開球場。